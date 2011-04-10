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    10 апреля 2011

    Motorola с февраля продала 100 тыс. планшетов Xoom?: Xoom является единственным серийным устройством, работающим под управлением Honeycomb

    23:446

    Apple приобретет хранилища данных общим объемом 12 ПБ: Apple, возможно, станет крупнейшим клиентом Isilon

    20:5814

    NXP ведет переговоры о продаже с Intel, Broadcom и Qualcomm: Широкая специализация компании не позволяет оценить перспективы сделки

    20:393

    Dell называет новые серверы PowerEdge на процессорах Intel Xeon E7 «убийцами UNIX и RISC»: Новые серверы PowerEdge стали одними из самых быстрых в ассортименте компании

    15:2815

    TSMC будет выпускать процессоры для мобильных устройств Apple: Apple уже пробует TSMC на роль партнера

    14:451

    Dell даст трансформируемому мобильному компьютеру второй шанс?: На сайте FCC засветилась модель Dell Panerai, которая может быть по очереди ноутбуком и планшетом

    14:12

    IBM устанавливает рекорды производительности с новыми серверами eX5: Новые системы укрепляют лидерство IBM на рынке x86-совместимых серверов

    13:04

    Ноутбук Alienware M11x получит дискретный GPU NVIDIA GeForce GT 540M: При диагонали экрана, равной 11,6 дюйма, наличие NVIDIA GeForce GT 540M - интересная черта

    12:445

    Аналитик полагает, что Intel занизит планку на второй квартал: Сегмент ноутбуков продолжит ощущать влияние планшетов

    12:331

    Планшет Sony поступит в продажу в конце лета: Пока непонятно, о какой модели идет речь: S1 или S2

    12:254

    Внешняя звуковая карта ASUS Xonar U3 поддерживает технологии Dolby: Любители игр оценят наличие движка GX 2.5 Gaming Audio Engine, совместимого с EAX 5.0

    12:151

    Philips анонсировала восемь новых мониторов: Большинство новинок оснащено светодиодной подсветкой

    12:135

    Утечка дает представление об игровом ноутбуке Alienware M14x: Опционально будут доступны средства широкополосного подключения

    11:00

    Скорость карт памяти Sony Memory Stick достигает 50 МБ/с: Новые модели Memory Stick PRO-HG Duo HX имеют объем 8, 16 и 32 ГБ

    10:001

    MSI покажет на июньской выставке Computex 2011 планшеты на платформе AMD Brazos: Lenovo, Fujitsu и Samsung привезут на выставку планшеты на платформе Intel Oak Trai

    09:001

    В течение года Samsung выпустит беззеркальные камеры NX20 и NX200: Все компоненты фотосистемы NX южнокорейская компания производит самостоятельно

    08:002

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