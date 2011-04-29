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    29 апреля 2011

    Patriot представила второе поколение SSD Torqx: Torqx 2 используют память MLC NAND и, предположительно, контроллеры JMicron

    22:503

    LG E2770V-BF — 27-дюймовый монитор для любителей кино: LG E2770V-BF поддерживает технологию TruMotion 120 Гц

    21:3619

    Беспроводной мост B&B Electronics GhostBridge: связь по Ethernet на расстоянии до 15 км: Мост не нуждается в настройке

    21:348

    3Q представляет два планшетных компьютера серии Surf с адаптированной опeрационной системой MeeGo: Планшеты 3Q TN1002T и TU1102T на основе ОС MeeGo с оболочкой WeTab

    18:499

    Основой системной платы BIOSTAR TP67B+ стал чипсет Intel P67 : Плата BIOSTAR TP67B+ выполнена в форм-факторе ATX

    15:201

    Gigabyte GB-AEBN — основа для самостоятельной сборки моноблочного ПК : Система рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA1155 с TDP не более 65 Вт

    14:4211

    Утилиты: Ditto v.3.17.0.17: Утилита, расширяющая возможности буфера обмена Windows

    14:25

    Утилиты: DriverMax v.5.9: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    13:50

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.2:

    13:15

    STMicroelectronics представила MEMS-микрофоны MP34DB01 и MP45DT02 для мобильных устройств: Новинки улучшат качество звука в сотовых телефонах и мобильных компьютерах, уверен производитель

    13:08

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.63: Утилита для работы с письмами в Outlook

    12:40

    Samsung наносит по Apple еще один удар, на этот раз — в американском суде: Южнокорейский производитель рассчитывает на денежную компенсацию

    12:2539

    Интернет и сети: Lansweeper v.4.1.0.21: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    12:05

    LG-Ericsson предлагает неуправляемые коммутаторы iPECS ES-1008P and ES-1016P с поддержкой PoE: Каждый из портов, соответствующих спецификации IEEE802.3af PoE, может обеспечить в нагрузку мощность до 15,4 Вт

    11:39

    Резервное копирование: GRBackPro v.7.3.15: Программа для создания резервных копий данных и информации под операционными системами Windows

    11:30

    Модули памяти Kingston HyperX Plug and Play разгонят себя сами: Вам остается только купить их

    11:201

    Выпущены новые версии инструментов для миграции баз данных Oracle, Sybase, Access и MySQL на SQL Server: Microsoft выпускает новые и обновленные версии инструментов обеспечения безопасной миграции баз данных Oracle, Sybase, MySQL, Access на SQL Server.

    10:55

    Одновременно с чипсетом Intel Z68 выйдет SSD Larsen Creek, предназначенный для кэширования: Выход Larsen Creek объемом 20 ГБ ожидается 11 мая

    10:5015

    Комплексная аутентификация SafeNet для продуктов Microsoft: Комплексная аутентификация для продуктов Microsoft позволит организациям повысить защищенность информационных систем в условиях возрастающих рисков информационной безопасности.

    10:204

    LG официально представила серии 3D-мониторов D41P и D42P: Первый представитель серии D42P был показан на выставке CeBIT весной текущего года

    10:184

    Появились первые подробности о нетбуках Acer и Samsung под управлением Chrome OS: Базой обеих устройств является платформа Intel Atom

    10:0812

    DevCon’11: опубликована финальная программа конференции : Окончательная программа конференции DevCon'11

    09:45

    Платы на чипсетах AMD 990FX, 990X и 970 смогут поддерживать NVIDIA SLI: Первыми этим воспользуются компании ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI

    09:3717

    Microsoft и Евразийский открытый институт подписали соглашение о сотрудничестве: Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках программ Microsoft IT Academy и «Твой курс»

    09:10

    Корпусные вентиляторы NZXT FS-200 LED типоразмера 200 мм имеют светодиодную подсветку: В продаже они должны появиться в середине мая по цене $18 за штуку

    09:003

    Вышел новый Mail.Ru Агент с поддержкой «ВКонтакте»: В Mail.Ru Агент добавлена поддержка XMPP-протокола

    08:351

    Corel PDF Fusion оптимизирует создание и обмен документами в формате PDF: Лёгкий просмотр, редактирование и объединение файлов более чем 100 форматов, а также преобразование их в документы PDF

    08:00

    ROCKY DB6 — карманный компьютер с Windows 7 или Linux для американских военных: Компьютер в усиленном исполнении ROCKY DB6 работает автономно до пяти часов

    08:0051

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