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    24 апреля 2011

    Zotac готовит вариант GeForce GTX 580 с экстремальной системой охлаждения: GPU Zotac GTX 580 Extreme Edition работает на частоте 850 МГц

    21:277

    MSI оснастила ноутбук CX640MX «29 функциями и технологиями»: MSI CX640MX построен на платформе Intel Huron River

    21:222

    Evercool представила первый в мире кулер для маршрутизаторов: Dr.Cool предназначен для охлаждения маршрутизаторов и прочего сетевого оборудования, однако сгодится и понижения температуры других изделий

    21:1614

    GIGABYTE оснастила видеокарту GV-N560UD-1GI кулером WindForce 2X: и пополнила ею ассортимент видеокарт на базе GPU NVIDIA GeForce GTX 560 Ti

    21:131

    Материнские платы ASUS M5A, поддерживающие процессоры AMD Zambezi, поступили в продажу: Стоимость моделей колеблется в районе 50-100 евро

    21:098

    Netlist предложила два новых SSD с интерфейсным разъемом mSATA: Новинки будут использоваться как в мобильных устройствах, так и в узкоспециализированном оборудовании вроде центров обработки данных и сетевых накопителях

    20:551

    TDP флагманских процессоров Sandy Bridge-E составит 130 Вт: Одинаковый тепловой пакет и схожие характеристики текущих и будущих флагманских процессоров Intel позволяют думать о том, что по производительности они будут схожи

    20:508

    CPT предложит производителям планшетов 3D-панели, не требующие очков: Пока в производство поступила только 7-дюймовая панель

    20:353

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