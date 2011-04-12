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    12 апреля 2011

    LG показала 47-дюймовый прозрачный дисплей типа IPS: Областью применения прозрачного дисплея названы информационные табло

    20:189

    Производители датчиков изображения для мобильных устройств заинтересовались интерфейсом MIPI : В 2016 году будет выпущено более 225 миллионов датчиков изображения с интерфейсом MIPI, подсчитали в In-Stat

    19:16

    Планшет e-noa Interpad, похоже, так и не будет выпущен: Когда-то выглядевший весьма привлекательно планшет сошел с дистанции, не появившись на старте

    18:48

    Sharp сокращает выпуск жидкокристаллических панелей: Corning планирует поддерживать объемы выпуска своей продукции

    18:295

    Специалисты Gartner попытались заглянуть в будущее Android: Еще до конца будущего года смартфоны с Android займут половину рынка

    17:307

    Проект «Энергия»: новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 10.0»:

    17:27

    Плата SparkFun IOIO for Android расширяет возможности ввода-вывода мобильных устройств : Подарок для очумелых рук стоит $50

    17:0716

    ASUS публикует ПО для Eee Pad Transformer до начала поставок самого планшета: Желающие могут загрузить ядро ОС и другие компоненты с сайта компании

    16:458

    Sigma патентует объектив с фокусным расстоянием 500 мм и максимальной диафрагмой f/4 : Новинка может стать преемницей модели AF 500mm f4.5 EX APO HSM

    15:42

    Ошибки в Android 3.0 помогут компаниям, продвигающим планшеты с собственными ОС: Выиграть могут компании HP, RIM и Apple

    13:3516

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.61: Программа для защиты ПК от вредоносного ПО

    13:15

    Настройщики: Vispa v.0.5.6.1: Утилита для настройки системы безопасности ОС Windows

    12:40

    Настройщики: Game Accelerator v.11.2: Утилита для тонкой настройки операционных систем Windows

    12:053

    Как правильно посчитать блоки растровых операций в AMD Radeon HD 6790: Почему программа GPU-Z показывает 24, а на сайте AMD указано 16?

    11:426

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.2.5 Build 1306: Бесплатный органайзер медиафайлов

    11:30

    Руководитель проекта Android опроверг сообщения о стандартизации ОС на какой-либо одной аппаратной платформе: Google обещает опубликовать исходные тексты Honeycomb

    10:57

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.22: Бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows

    10:55

    Выпущена обновленная версия Windows Azure SDK 1.4 Refresh: Доступна исправленная версия инструментов Windows Azure SDK 1.4

    10:20

    Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Microsoft запускают новый интернет–портал: В дни празднования 50-летия первого полета человека в космос Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при участии компаний Microsoft и «Ростелеком» открывает доступ к редким архивным материалам о наиболее значимых достижениях отечес

    09:452

    Выпущена исправленная Dr.Web для Android Light: Обновлена бесплатная версия антивируса для Android

    09:10

    Ноутбуки Toshiba Satellite P770/P775 3D и P750/P755 3D: подробности: Основа видеоподсистемы всех четврех моделей — GPU NVIDIA GeForce GT 540M

    09:05

    Специалисты Image Algorithmics предложили новый фильтр для датчиков изображения: Новый фильтр имеет заметные преимущества по сравнению с фильтром Байера

    09:007

    AMD готовит к выпуску процессор Athlon II X4 650: ЦП будет работать на частоте 3,2 ГГц

    08:5917

    Sharkoon предложила два внешних накопителя на два и пять HDD с поддержкой RAID: Оба устройства подключаются к ПК по USB 3.0, а старшая модель — еще и по eSATA

    08:563

    HP указывает путь к оптимизации использования энергоресурсов : Новое решение позволяет перераспределить энергоресурсы в целях сокращения операционных расходов

    08:35

    ICQ: стали известны правила игры: Опубликовано новое лицензионное соглашение об использовании протокола ICQ

    08:004

    Звуковой интерфейс Roland Quad-Capture с четырьмя входами подключается к порту USB 2.0: В предварительных усилителях применены те же компоненты, что и в микшерах Roland V-Studio 700 и M-400

    08:002

    Линейка модулей ОЗУ Team Xtreem LV пополнилась комплектами с частотой 2133 и 1600 МГц: До каких пор действительна пожизненная гарантия?

    00:301

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