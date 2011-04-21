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    21 апреля 2011

    OGT работает над самым тонким Android-планшетом в мире: Толщина устройства составит 7 мм

    22:582

    Epson Endeavor NP15 — очередной неттоп на базе двухъядерного процессора Intel Atom D525: Новинка имеет компактные размеры и белоснежный корпус

    22:40

    Samsung догоняет Intel на рынке полупроводниковых изделий: В составе пятерки крупнейших производителей произошла всего одна замена

    21:15

    Стив Джобс по-прежнему принимает участие в важных решениях компании: находясь в отпуске по состоянию здоровья и надеется как можно скорее вернуться к работе по обычному графику

    21:047

    К карте HIS 6670 Fan можно одновременно подключить четыре монитора: Модель HIS 6670 Fan имеет выходы Dual-Link DVI-D, HDMI и Display Port

    19:45

    Rexchip приступает к выпуску 30-нанометровых чипов памяти DDR3 плотностью 2 Гбит: Чипы соответствуют спецификации DDR3-1600

    19:262

    В США стартовали продажи новой версии легендарного компьютера Commodore 64: На этот раз модель построена на платформе Intel Atom

    18:4025

    HIS оснащает пассивным охлаждением не только 3D-карту Radeon HD 6450, но и HD 6570: В обоих случаях используются низкопрофильные печатные платы

    18:38

    Sony Ericsson представила музыкальный Android-смартфон W8 Walkman: Новинка работает под управлением ОС Android 2.1

    18:348

    LifeBook NH751 — новый мультимедийный лэптоп Fujitsu: Ноутбук комплектуется процессором Core i7-2630QM

    18:28

    Ассортимент Altec Lansing пополняет акустическая система BXR1321 : АС выполнена по схеме 2.1

    18:15

    На американском рынке Apple iOS опережает Android на 59%: Вопреки заблуждению, iPad покупают не только фанаты марки Apple

    18:004

    Research and Markets: китайские производители готовы снижать цены на планшеты: Производители уверены, что стабилизация цен на компоненты позволит им снизить цены

    17:266

    Названа дата начала продаж в США и цена ASUS Eee Pad Transformer — цена приятно удивляет: Устройство появится на прилавках 26 апреля

    15:214

    Беспроводной маршрутизатор Buffalo WZR-HP-G450H поддерживает скорости до 450 Мбит/с: Устройство может превратить любой USB-накопитель в сетевое хранилище

    15:082

    Pentax смело экспериментирует с цветовым оформлением камеры Pentax K-r: Любители ярких вещей не будут разочарованы

    14:404

    Утилиты: HDD Observer v.3.12: Мощная утилита, предназначенная для мониторинга и быстрой починки некоторых неисправностей жестких дисков

    13:50

    Innovision представила самый большой в мире 3D-экран, для которого не нужны очки: Кроме того, компания показала экран, способный показывать плоское и стереоскопическое изображение одновременно

    13:387

    Iomega начинает продажи «облачного» сетевого жесткого диска Iomega Home Media, Cloud Edition: Iomega Home Media имеет встроенный медиа-сервер UPnP

    13:2711

    Специалисты Apacer создали модуль памяти SODIMM с повышенной устойчивостью к вибрации: Устойчивость к вибрации успешно протестирована по военному стандарту США MIL-STD-202G 12 G

    13:172

    iPhone шпионят за передвижением своих владельцев: Координаты и время перемещений iPhone хранятся в резервных копиях на ПК в незашифрованном виде

    13:1554

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.60: Утилита для просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах

    13:15

    Вышла новая версия Windows Live Essentials Beta на русском языке: Обновленная бета-версия Основных компонентов Windows Live 2011, которые теперь полностью локализованы для России

    12:40

    Компания TPV, выпускающая треть всех компьютерных мониторов в мире, становится партнером Philips: Доли в СП распределятся в соотношении 30/70

    12:332

    Новая бесплатная конференция Microsoft по Microsoft Project 2010: 25 апреля в Москве состоится конференция, посвященная проектному управлению на базе Microsoft Project 2010

    12:05

    Foxconn начинает продажи системных плат H61MX, H61MXV и H61S на чипсете Intel H61 Express: Плата Foxconn H61S имеет типоразмер Mini-ITX, две другие модели — Micro ATX

    12:04

    Apple продала в прошлом квартале 3,76 млн Mac, 18,65 млн iPhone и 4,69 млн iPad: Квартальный доход Apple за год вырос на 83%, а прибыль — на 95%

    11:4610

    Орнамент на корпусе «флэшки» Silicon Power Blaze B10 может менять цвет: Накопитель оснащен интерфейсом USB 3.0

    11:355

    Microsoft планирует запустить Office 365 в России в рамках новой бизнес-модели: Компания Microsoft намерена запустить новое облачное решение Office 365 до конца 2011года в рамках партнерства с компаниями «Вымпелком» и «СКБ Контур»

    11:30

    Intel и Micron формально открыли сингапурскую фабрику по выпуску флэш-памяти: Фактически производство было запущено в прошлом году

    11:051

    «Лаборатория Касперского»: анализ спам-активности в марте 2011 года: Закрытие ботнета Rustock не помогло остановить рост спама

    10:55

    ASUS выпускает две очень разные 3D-карты на базе AMD Radeon HD 6670: Модели EAH6670/DI/1GD3 и EAH6670/DIS/1GD5 различаются памятью, системами охлаждения и видеовыходами

    10:50

    Обновление компонентов в персональных и бизнес-продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Вышел обновленный брандмауэр, агент и веб-антивирус

    10:20

    У ASUS готов тонкий и легкий ноутбук U31SD на процессоре Sandy Bridge: В конце мая выйдет также модели U31E и U36SD

    10:001

    Сообщество пользователей выступает против решения Oracle относительно архитектуры Itanium : В новых видеороликах партнеры выражают обеспокоенность в связи с ущемлением интересов своих заказчиков

    09:451

    Toshiba собирается сократить выпуск флэш-памяти вдвое: Дефицита флэш-памяти пока нет

    09:30

    Официально: GIGABYTE не отказывается от выпуска системных плат на чипсете P67: Материнские платы GIGABYTE на чипсете P67 будут производиться до конца 2011 года

    09:27

    Fujitsu LifeBook E751 — бизнес-ноутбук на платформе Intel Huron River: Лэптоп поддерживает технологию Advanced Theft Protection, при помощи которой можно удаленно заблокировать украденное или утерянное устройство

    09:241

    Почта@Mail.Ru предложила пользователям индивидуальную систему фильтрации спама: Mail.Ru Group объявляет о запуске индивидуальной системы фильтрации спама для всех пользователей Почты@Mail.Ru

    09:10

    Оптический привод Samsung SH-222AB очень быстро распознает диски: Цена новинки — $29

    09:004

    Бесплатный инструмент разработки электронных курсов от iSpring: Бесплатный продукт для создания Flash-презентаций и учебных курсов в PowerPoint

    08:35

    MSI оснащает карту N570GTX Twin Frozr III Power Edition новым двухвентиляторным кулером: Система питания выполнена по схеме «6+1»

    08:35

    Acer формирует специальное подразделение, чтобы «улучшить разработку новых мобильных устройств»: Главой Touch Business Group станет президент Acer

    08:30

    Новое антивирусное решение от ESET - NOD32 TITAN: ESET представила комплексное антивирусное решение – ESET NOD32 TITAN

    08:002

    3D-карты Lantic HD 6670 1GB GDDR5 и HD 6570 1GB DDR3 охлаждает «Ихтиозавр» : Карты получили позолоченные видеовыходы

    08:001

    Представлена 3D-карта Club 3D Radeon HD 6670: Карта полной высоты оснащена классической системой охлаждения

    07:001

    Опубликована спецификация SBB 2.1 : От стандартизации выиграют производители и пользователи систем хранения данных

    06:30

    Google «пускает на ветер» 100 млн. долларов : Компания инвестировала примерно 100 млн. долларов в строительство ветряной электростанции Shepherds Flat

    06:0015

    Intel переносит Honeycomb на свои планшеты; смартфоны на базе Medfield выйдут в ближайшие 12 месяцев: В распоряжении Intel есть исходные тексты Android 3.0

    01:507

    Sony Ericsson — итоги первого квартала 2011: Sony Ericsson — итоги первого квартала 2011

    00:554

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