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    30 апреля 2011

    Системная плата ZOTAC FUSION-ITX WiFi серии A комплектуется модулем Wi-Fi: Плата типоразмера Mini-ITX на APU AMD E-350 имеет видеовыходы DisplayPort, DVI и HDMI

    12:2511

    PowerColor оснащает 3D-карты Radeon HD 6700 системами охлаждения собственной разработки: Нововведения в 3D-картах минимальны: поддержка HDMI 1.4a и Blu-ray 3D

    11:25

    Nokia Siemens Networks завершила поглощение части Motorola Solutions: Сделка на 975 млн. долларов укрепляет позиции Nokia Siemens Networks в США и Японии

    10:428

    Новая линейка памяти Alliance Memory SDR включает микросхемы плотностью 64, 128 и 256 Мбит, рассчитанные на частоты до 200 МГц: Для внешнего оформления выбраны корпуса типа TSOP II

    09:00

    AMD и MulticoreWare объединяют усилия, чтобы помочь разработчикам использовать OpenCL на APU AMD Fusion: В июне компания AMD проведет первое мероприятие AMD Fusion Developer Summit

    08:00

    Подробности о 7-й серии чипсетов Intel для процессоров исполнении LGA1155: Intel планирует выпустить три модели потребительского сегмента и столько же — корпоративного

    02:455

    RAID Incorporated упаковывает массивы RAID в «сундуки»: «Мобильные блоки хранения данных» предназначены для военных, разведывательных и следственных структур

    00:554

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