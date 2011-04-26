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    26 апреля 2011

    Семейство смартфонов под управлением Windows Phone 7 прирастет к осени шестью новыми моделями: К осени HTC Mazaa, Samsung GT-I8703, HTC-MWP6885, DELL Advist, HTC MSM7x30 и HTC-PC40200 должны превратиться в серийные модели

    22:419

    AMD адресует Athlon II X2 270 сборщикам ПК, а Athlon II X2 275 будет предложен всем остальным: Athlon II X2 270 обнаружился в готовых компьютерах HP

    22:3510

    HP EliteBook 2560p и 2760p: подробности: Обе модели построены на платфоме Intel Huron River и оснащаются одинаковыми процессорами

    22:281

    Logitech Wireless Keyboard K270: два года на одном комплекте батарей: Клавиатура уже поступила в продажу по цене $38

    22:1511

    AMD Radeon HD 6770 и HD 6750 поступят в розничную продажу, пример XFX это подтверждает: AMD объявит о начале розничных продаж видеокарт на базе Radeon HD 6770 и HD 6750 28 апреля

    22:085

    Fujifilm патентует трехслойный датчик изображения, напоминающий Foveon X3: Не исключено, что Fujifilm использует датчики нового типа в беззеркальных камерах со cменными объективами

    21:473

    NVIDIA готовит вариант технологии Optimus для настольных систем: Разработка будет представлена на выставке Computex 2011

    21:4213

    Будущие MacBook Pro могут получить новый корпус:

    20:44

    Ноутбук Toshiba Qosmio с поддержкой стереоизображений для невооруженных глаз поступит в продажу летом: Очки более не требуются

    18:551

    Apple придется рассказать в Федеральном суде США о «слежке» за пользователями: Apple обвиняется во вторжении в личную жизнь истцов, а также компьютерном мошенничестве

    18:1016

    Разогнанная 3D-карта XFX Radeon HD 6870 Black Edition замечена в европейском магазине: Цена модели HD-687A-ZDBC примерно равна 174 евро

    17:58

    Gigabyte готовит к выпуску блоки питания серии PoweRock EX:

    14:552

    Google оштрафована за нарушение патента, касающегося Linux, на 5 млн. долларов : Суд принял сторону Bedrock Computer Technologies

    14:3514

    Настройщики: xpy v.1.1:

    14:25

    Утилиты: Advanced SystemCare v.4.0.0: Бесплатная программа, включающая в себя множество модулей для оптимизации, настройки и повышения производительности компьютеров

    13:50

    LG Electronics лицензировала разработки ARM, включая процессор Cortex-A15 MPCore: В списке лицензированных разработок ARM — графический процессор ARM Mali-T604

    13:466

    Настройщики: Windows 7 Manager v.2.1.1: Настройщик операционных систем Windows Seven

    13:15

    Вышла версия STDU Viewer v.1.5.635: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    12:40

    ASRock готовит к выпуску три системные платы на чипсете Intel Z68: Поставки системных плат ASRock Z68 должны начаться в ближайшие недели

    12:052

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.5: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    12:05

    Графика: Blender v.2.57a Final: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерные графические объекты и анимации

    11:30

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.36: Утилита для просмотра всевозможных параметров OpenGL

    10:55

    В Китае в продажу поступил смартбук под управлением ОС Android ценой $76: Смартбук оснащен процессором AMLogic Cortex A9 и 4 ГБ флэш-памяти

    10:2015

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.4.2.1: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    10:20

    Ультратонкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 оценен в $3150: Ноутбук построен на платформе Intel Huron River и снабжен процессором Core i5-2520M

    10:0422

    Устройства Sony Tablet S1 и S2, непохожие на другие планшеты, анонсированы официально: Планшеты Sony с ОС Android 3.0 появятся в продаже осенью

    09:4510

    Утилиты: AbpMon v.9.0.0.0 Beta: Утилита для просмотра диагностической информации о системе в реальном времени

    09:45

    Настройщики: PowerStrip v.3.90: Утилита для диагностики и тонкой настройки параметров широкого спектра видеокарт

    09:10

    Обновление Silverlight 4 от 19 апреля: Очередное сервисное обновление Silverlight 4

    08:35

    Kingmax представила первую водонепроницаемую карту памяти SDXC Class 10 объемом 64 ГБ: Скорости чтения и скорость записи составляют 65 и 40 МБ/с соответственно

    08:15

    Basware представляет модель «от закупки до платежа» для оптимизации потоков денежных средств в организациях: Новая платформа поможет компаниям определять стратегию эффективного построения процесса «от закупки до платежа»

    08:00

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