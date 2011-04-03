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    3 апреля 2011

    Нетбук Gigabyte M1005 на двухъядерном процессоре Intel Atom N550 замечен в продаже : Комплект со стыковочной станцией стоит $396

    23:334

    Планшет HP TouchPad под управлением ОС webOS 3.0 поступит в продажу летом: HP дает разработчикам доступ к webOS 3 Beta

    22:542

    Моноблочный компьютер ASUS ET2400IGTS: подробности: КОмпьютерт комплектуется дискретным GPU AMD Radeon HD 6470

    22:301

    Организация IEEE утвердила стандарт WiMax нового поколения: В спецификации IEEE 802.16m закреплена скорость более 300 Мбит/с

    22:143

    Haier готовит к выпуску планшет HaiPad: Базисом для устройства служит однокристальная платформа Freescale i.MX515

    22:05

    На следующей неделе Intel представит семейство процессоров Xeon E3: Новинки будут построены на архитектуре Sandy Bridge

    21:523

    Logitec представила беспроводной роутер необычной формы: Из-за трех антенн в задней части новинка напоминает вертолет

    21:481

    Toshiba готовит ноутбуки Satellite P770 и P775 3D: Новинки получат процессоры Intel Core второго поколения и экраны диагональю 18,4 дюйма

    21:34

    В накопителе G.Skill Phoenix EVO обемом 115 ГБ используется флэш-память 20-нанометрового класса: Сроком начала продаж накопителя названо начало текущего месяца.

    19:054

    Pentax разрабатывает сразу две беззеркальные фотосистемы: Одна из новых камер напоминает пленочную модель Auto 110

    18:4330

    Блоки питания Chieftec Nitro 88+ имеют сертификат 80Plus Silver: Основными потребителями новых БП в компании видят сборщиков игровых систем

    18:213

    Cooler Master HAF 932 Advanced — улучшенная версия вместительного корпуса для ПК: Добавлены разъемы USB 3.0

    18:109

    Microsoft обратилась в Еврокомиссию с жалобой на Google: Microsoft обвиняет Google в монополизации европейского рынка онлайнового поиска

    16:2826

    Планшет Evigroup SmartPaddle комплектуется клавиатурой Microsoft Arc и работает под управлением Windows: Цена новинки — 1290 евро

    15:294

    Microsoft пытается привлечь производителей планшетов к новой ОС: Windows 8 для процессоров ARM выйдет во второй половине года?

    15:1823

    Обновление позволит NOOK Color работать с Flash и электронной почтой: По всей видимости, речь идет об установке ОС Android 2.2

    12:50

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