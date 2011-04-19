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    19 апреля 2011

    HIS предложила четыре видеокарты на базе AMD Radeon HD 6950 c системой охлаждения IceQ X: Новинки различаются степенью разгона и объемом видеопамяти

    22:433

    Основой нетбука Acer Aspire One 722 стала платформа AMD Brazos: Время автономной работы нетбука составит семь часов

    21:1810

    Планшет Evolve III Maestro S на платформе Oak Trail имеет ножку и отстегивающуюся клавиатуру: Продажи новинки должны начаться в июне

    20:496

    Платы GIGABYTE на базе грядущего чипсета Intel Z68: Z68X-UD3P-B3: Более доступная альтернатива предыдущей модели

    20:023

    Платы GIGABYTE на базе грядущего чипсета Intel Z68: GA-Z68X-UD7-B3: Цена устройства превышает $400

    20:006

    IBM представила новые серверы на базе POWER7: Новые серверы предназначены для наиболее ресурсоемких приложений

    19:584

    PLX первой анонсировала выпуск трехлинейного коммутатора PCI Express Gen 2: Одновременно представлен коммутатор на четыре линии

    19:32

    Kingston Digital наделяет «флэшку» DataTraveler 4000-M возможностью удаленного администрирования: К особенностям DataTraveler 4000-M относится аппаратное шифрование данных

    19:142

    Hitachi GST выпускает внешние накопители Touro Pro с функцией доступа к «облаку»: Модели Touro оснащены интерфейсом USB 2.0, а Touro Pro получили интерфейс USB 3.0

    18:49

    «Планшет свободы» производства Packard Bell поступит в продажу в июне : Устройство базиурется на платформе NVIDIA Tegra 2 и работает под управлением ОС Android 3.0

    18:008

    Планшетам прочат место третьего крупнейшего сектора потребительской электроники: Рынок планшетов к 2015 году вырастет до 49 млрд. долларов, уверены аналитики Strategy Analytics

    17:411

    Samsung обещает жестко ответить на обвинения Apple: По словам Samsung, ее не остановит тот факт, что Apple — один из ее крупнейших клиентов

    17:2518

    Системная плата Sapphire Pure Black P67 Hydra оценена в США в $230: Благодаря поддержке технологии Lucid Hydra, Sapphire Pure Black P67 Hydra поддерживает одновременную работу с несколькими видеокартами различных производителей

    17:211

    PocketCloud – удаленное управление рабочим столом с поддержкой Android 3.0 Honeycomb: Wyse PocketCloud с поддержкой Android 3.0 Honeycomb

    16:49

    3D-карта Club 3D Radeon HD 6450 1GB DDR3 Noiseless Edition оснащена пассивным охладителем: Низкопрофильная карта позиционируется в качестве компонента HTPC

    16:452

    «1С-Битрикс» выпускает готовое типовое решение для создания официального сайта школы:

    16:37

    Планшет SG30 — почти копия iPad, но с ОС Android и всего за $300 : Китайский планшет получил дисплей типа IPS размером 9,7 дюйма

    16:2417

    Поставки жидкокристаллических панелей большого размера пошли вверх: За месяц объем поставок вырос на 21%

    15:192

    На европейском рынке представлены мониторы Hyundai Q96Ld и Q226Lh и Q246Lh: Новинки имеют светодиодную подсветку

    14:373

    Осенью AMD выпустит APU C-60 с поддержкой технологии Turbo Core: Технология позволяет повышать частоту х86-ядер на 33%, а GPU — на 45%

    14:081

    «Стратегическое сотрудничество» с Samsung обойдется Seagate в 1,375 млрд. долларов: Samsung получит значительную долевую собственность в Seagate

    14:007

    В сервер ASUS ESC4000 можно установить до четырех GPU NVIDIA Tesla: В конфигурацию ESC4000 может входить один или два процессора

    13:506

    Cables To Go предлагает три варианта беспроводного подключения к телевизору или монитору: Связь устанавливается автоматически, не требуя никаких действий со стороны пользователя

    13:151

    Резервное копирование: Backup4all v.4.6 Build 250: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    13:15

    В ближайшее время Seagate не будет покупать подразделение Samsung по выпуску HDD?: У Seagate нет денег и желания на покупку подразделения Samsung по выпуску HDD, уверены наблюдатели

    12:484

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.3: Программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных

    12:40

    ASUS выпускает 3D-карты HD 6450 с пассивным охлаждением: Карта EAH6450 SILENT/DI/512MD3(LP) получила 512 МБ, EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) — 1 ГБ памяти

    12:302

    Sony Ericsson Xperia Acro: подробности: Судя по характеристикам, Sony Ericsson Xperia Acro является упрощенной версией выпущенного ранее Xperia Arc

    12:232

    Интернет и сети: TeamViewer v.6.0 Build 10511: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    12:05

    Назван срок начала серийного выпуска NVIDIA Tegra 3 и первых устройств на этой платформе: NVIDIA покажет новинки на выставке Computex 2011

    11:503

    Утилиты: Calibre v.0.7.56: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    11:30

    Видеокарты AMD Radeon HD 6570 и 6670 занимают ценовой сегмент «до $100»: Основой низкопрофильных моделей служат 40-нанометровые GPU Turks

    11:2010

    Редакторы: RJ TextEd v.7.30: Бесплатный текстовый редактор

    10:55

    Exxon Mobil Fuel Finder поможет искать топливо: Приложение для Android существенно облегчит поиск заправочных станций

    10:44

    Microsoft выпустила TouchStudio для смартфонов под управлением Windows Phone 7: Приложения для создания исполняемых скриптов в Windows Phone 7

    10:35

    Медиаплееры: MPlayer (2011-04-14): Сборник плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    10:20

    FTP-клиенты: SmartFTP v.4.0 Build 1188.0: FTP-клиент с удобным интерфейсом

    09:45

    В Европе начались поставки планшета ViewSonic ViewPad 10s: Вариант без 3G стоит 299 евро

    09:306

    Обновление обучающего пакета Windows Azure Platform Training Kit и инструментов разработки для платформы Windows Azure: Обновлен обучающий пакет и SDK

    09:10

    Ультратонкие ноутбуки ASUS U36S получат процессоры Core второго поколения: Корпус модели толщиной всего 19 мм выполнен из магниеалюминиевого сплава

    09:001

    Опубликованы записи докладов с конференции MIX11: Доступны для просмотра и скачивания доклады с MIX11

    08:35

    Mitsubishi Electric выпускает самый яркий в мире пятидюймовый жидкокристаллический экран WVGA : Высокая яркость позволяет использовать панель в устройствах, эксплуатируемых на улице

    08:301

    Продажи смартфона Samsung Galaxy S II начнутся 18 мая: Тонкий и лёгкий смартфон оснащён дисплеем диагональю 4,27 дюйма

    08:2011

    QNAP расширяет набор приложений для сетевых накопителей Turbo NAS: QNAP выпускает четырех новых и обновляет три приложения QPKG для серверов Turbo NAS

    08:00

    Объем оперативной памяти сервера HP ProLiant G7 достиг 2 ТБ: Объем 2 ТБ набран 64 модулями Samsung Green DDR3 объемом 32 ГБ

    08:003

    Sony не хочет делать жидкокристаллические панели: Японский производитель отказывается инвестировать в СП Sharp Display Products

    03:10

    Apple обвиняет Samsung в копировании своих продуктов и требует запретить продажи Galaxy и Galaxy Tab: В Купертино говорят, что Samasun вместо создания собственных технологий решили воспользоваться плодами работы Apple

    01:4192

    Смартфон NEC MEDIAS N-06C не боится воды: Данных о сроке появления устройства на рынке пока нет

    00:303

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