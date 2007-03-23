  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 марта 2007

    Corsair Padlock – USB-накопитель со встроенной клавиатурой:

    23:50

    Начало поставок Classmate PC подтверждено официально, русский - в списке поддерживаемых языков:

    22:06

    «Семь самураев»: Panasonic выпускает семь новых карточек форматов SD и SDHC:

    21:11

    Apple TV заставили воспроизводить DivX:

    21:07

    Технология IBM существенно повысит эффективность систем охлаждения чипов:

    19:23

    Утилиты: RegToy v.0.5.1.0:

    19:00

    Интернет и сети: Hyena v.7.0 C:

    18:35

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.5 Beta 1:

    18:10

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.1:

    17:45

    Headplay PCS — экран диагональю 52" на голове за 499 долл.:

    17:23

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.70a:

    17:20

    Персональный 40-ядерный суперкомпьютер TyanPSC T-650 QX:

    17:12

    Запись: FinalBurner Free v.1.14.0.87:

    16:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.1:

    16:30

    Руководство Palm отказывается комментировать слухи о продаже компании:

    16:19

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1052:

    16:05

    ASUS: процессорный кулер Arctic Square:

    16:04

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.08 Platinum:

    15:40

    Мониторинг трафика: ISP Monitor v.5.4.1 Beta:

    15:15

    Nano Patch — пассивный регулятор громкости мониторов от SM Pro Audio:

    15:07

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.4.0.198:

    14:50

    ArcticLink: универсальная периферийная платформа для мобильных устройств:

    14:46

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.5.2:

    14:25

    ЖК-монитор Belinea 2485 S1W: 24 дюйма на матрице MVA:

    14:21

    СП Gigabyte и ASUS: далее компании идут порознь:

    14:20

    DARPA & Raytheon: первый в мире морф-процессор с адаптивной архитектурой, подробности:

    14:10

    Fraunhofer IIS создала миниатюрную HDTV-камеру. До портативности – один шаг:

    14:01

    Веб-браузеры: Flock v.0.7.12:

    14:00

    Markzware выпустила FlightCheck v6 beta:

    13:41

    Мультимедиа: XPlay v.2.3.2:

    13:35

    MoSys портирует 1T-SRAM в дисплеи мобильных устройств:

    13:33

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.2.11:

    13:10

    LatticeECP2M-35: бюджетные FPGA с «небюджетными» SERDES:

    13:09

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.1.8:

    12:45

    Утилиты: Dan's Dead Pixel Fixer v.1.0.0.4:

    12:20

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.1.0:

    11:55

    Утилиты: Add/Remove Pro v.2.09:

    11:30

    В Apple TV используется GPU NVIDIA и HDD Fujitsu:

    11:29

    Утилиты: AceMoney v.3.9.2:

    11:05

    Intel отдаст миллион за лучший дизайн ПК. Пользователи интернета могут сделать свой выбор:

    10:58

    CeBIT 2007: ЖК-монитор UbiSync SyncMaster 940UX официально:

    10:54

    Японские ученые создали гибкую и прозрачную органическую батарею:

    10:54

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.3:

    10:40

    UFO DS 1060: 10 мегапикселей и 6-кратный зум по доступной цене:

    10:35

    ZOTAC начинает агрессивное продвижение на рынке 3D. "Beyond The Power" — ускорители для геймеров и оверклокеров:

    10:30

    Решения компании Acronis можно получить по специальной цене:

    10:15

    EOL младших моделей процессоров Intel Core Solo/Duo и Celeron M:

    10:09

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.4.230:

    09:50

    Motorola вот-вот купит Palm?:

    09:46

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.0.3:

    09:25

    ASUS TS-8: компактные корпуса для мощных систем:

    09:23

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.3.3:

    09:05

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.98.02 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 марта):

    07:10

    NEC MultiSync LCD2470WNX: 24-дюймовый ЖК-монитор с поддержкой 1080p:

    07:01

    Alienware ставит в ПК «разогнанные» четырехъядерные процессоры:

    06:11

    Память Apogee GT стала еще быстрее – частота 1066+ МГц. За счет чего?:

    00:40

    Поддержка CrossFire в платах на AMD 690G возможна?:

    00:07

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018