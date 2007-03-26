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    26 марта 2007

    QuickerTek выпустила адаптер 802.11n для Mac mini:

    23:55

    SEQUANS Communications выпускает «мобильный» чип WiMAX Wave 2:

    22:35

    Монитор CyberTouch Orion 24: большой и чувствительный:

    22:12

    Продуманная конструкция облегчает установку сменных винчестеров в компактные корпуса Logitec:

    21:56

    Выпущен Adium 1.0.2:

    21:20

    SST All-in-OneMemory – попытка переопределения понятия «подсистема памяти» для мобильных систем :

    19:50

    C-Media получит по 10-20 долларов с каждой проданной звуковой платы ASUS:

    19:19

    Информация о постройке фабрики Intel в Китае подтверждена официально:

    19:07

    Настройщики: Throttle v.6.26.3.2007:

    19:00

    Micron и Qimonda опередили Samsung с DDR3:

    18:44

    Настройщики: PCBoost v.3.26.3.2007:

    18:35

    Самый быстрый в мире оптический приемопередатчик IBM сулит революцию сразу в нескольких отраслях:

    18:17

    Настройщики: SuperRam v.5.26.3.2007:

    18:10

    Настройщики: PCMedik v.6.26.3.2007:

    17:45

    Настройщики: GameGain v.2.26.3.2007:

    17:20

    Интернет и сети: Feedreader v.3.09:

    16:55

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.3.2:

    16:30

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.6.75:

    16:05

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.5g:

    15:40

    Мультимедиа: ZS4 v.0.958:

    15:15

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.65:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.1.8:

    14:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.323:

    14:00

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.80a:

    13:35

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.11.4:

    13:10

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.0.1.0:

    12:45

    GDDR5 в флагманских видеокартах - уже через год:

    12:26

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.1 Beta 1:

    12:20

    G-NET Car PC: автомобильный «карпьютер»:

    12:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Alpha 3 (Gran Paradiso):

    11:55

    Creative готовит к выпуску Sound Blaster X-Fi Extreme Audio Notebook:

    11:36

    Мобильные GeForce Go 8800 - уже в мае?:

    11:35

    Nexus NHP-2200: бесшумное охлаждение для горячих чипсетов:

    11:34

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag v.1.47:

    11:30

    Apple TV не со всеми телевизорами работает корректно?:

    11:23

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.2.1.3:

    11:05

    Диагностика: DriveSitter v.1.5.0.0:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0 RC2:

    10:15

    ASUS Xonar: подробности о первых звуковых картах компании:

    10:07

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    Hanwang 61: мышь с поддержкой сенсорного ввода облегчит жизнь китайцам:

    09:47

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.63 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 марта 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 марта 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 марта 2007 года):

    08:00

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