  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 марта 2007

    Samsung начинает поставки «первого в мире» гибридного накопителя MH80:

    22:40

    WIN Enterprises MB-07303: х86-совместимый процессор AMD, видео, порты, сеть и звук на плате размерами 96 х 116 мм:

    21:42

    Обновление железа для Pro Tools LE: Digidesign 003 Factory / 003 Rack / 003 Rack Factory:

    20:52

    Fujitsu LifeBook S2210 – теперь и с двухъядерными процессорами AMD Turion 64 X2 :

    20:34

    Alienware MJ-12 8550: рабочая станция за $12000 на 8 процессорных ядрах! :

    20:07

    Apple представит в марте новые продукты?:

    19:36

    Запись: FinalBurner v.1.13.0.85:

    19:35

    Технология Freescale RCP идет в серийное производство:

    19:21

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.09:

    19:00

    Cray пришлись по вкусу новые AMD Opteron с пониженным энергопотреблением:

    18:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.29:

    18:35

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.6.70:

    18:10

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.0.6.675/676:

    17:45

    Платформа Spartan-3AN – Xilinx расширяет предложение 90-нм FPGA :

    17:35

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.52:

    17:20

    Утилиты: WinSnap v.2.0.3:

    16:55

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.5:

    16:30

    Запись: Infra Recorder v.0.42:

    16:05

    iTunes 7.1 работает с Vista, но не идеально:

    15:50

    Безопасность: Arovax Shield v.2.1.95:

    15:40

    Digital Foci выпустила "фотосейф":

    15:20

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.2.0.0.9:

    15:15

    Kingmax: новые модули памяти DDR2-1066:

    15:06

    NVIDIA получила свои первые 65-нм чипы с eDRAM:

    14:50

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.8:

    14:50

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.037 Beta:

    14:25

    Настройщики: nLite v.1.3:

    14:00

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    13:35

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.3.1:

    13:10

    Apacer: новые карты памяти формата SDHC:

    13:07

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.1 Build 306:

    12:45

    Интернет и сети: NetInfo v.6.1 Build 306:

    12:20

    Inno3D i-Chill: пассивное охлаждение Accelero S2M & S1M как способ повысить  качество продукта и свой рейтинг:

    12:02

    «Два вторых муссона»: Vigor Gaming представила термоэлектрические кулеры нового поколения для Intel и AMD:

    11:58

    Ricoh Caplio R6: формула 7х7 в тончайшем корпусе:

    11:58

    Диагностика: ASTRA32 v.1.52:

    11:55

    У китайцев будет свой HD DVD – подтверждено официально:

    11:38

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.328:

    11:30

    MacDrive 7 работает с Windows Vista:

    11:20

    Самый быстрый MEMS-ключ работает на частоте 26,5 ГГц:

    11:09

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.328:

    11:05

    Nokia собирается купить легенду мира карманных компьютеров?:

    10:43

    Объектив 55-200 мм f/4-5,6 AF-S VR DX Zoom-Nikkor: стабилизацию - в массы:

    10:43

    Медиаплееры: QuickTime v.7.1.5:

    10:40

    Названа цена Meizu M8, «китайского iPhone»:

    10:39

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.30:

    10:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.3.0:

    09:50

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.6.1:

    09:25

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    09:05

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт и адаптеров Intel:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec и Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 марта):

    08:00

    EVGA e-GeForce 8800 GTS KO с охлаждением ACS3, ускоренная версия-II:

    07:51

    Конкурс Microsoft на лучший концептуальный дизайн ПК: финалисты. Часть вторая:

    06:46

    В семействе мышей Elecom Prumie – беспроводное пополнение:

    03:35

    AMEX DIGITAL меняет дизайн клавиатур. TSK-VX7 — долой клавиши!:

    03:25

    Проект Криса Фентона: ноутбук своими руками за 50 долларов. Жаль, бесполезный…:

    02:43

    Новости проекта Optimus 103: подробности о клавишах и новое имя:

    02:34

    Digital Foci Image Moments 6: доступная цифровая фото- и видеорамка:

    00:40

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018