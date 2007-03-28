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    28 марта 2007

    BBC Motion Gallery использует QuickTime 7:

    23:18

    NewerTech выпустила новые процессорные модули для PowerMac G4:

    19:02

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.2.1.0.95:

    19:00

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 7:

    18:35

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.12:

    18:10

    Безопасность: RogueRemover v.1.14:

    17:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.1.5.10.0:

    17:20

    ZyXEL начинает поставки межсетевых экранов ZyWALL 2 Plus:

    16:56

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1232 Beta:

    16:55

    Мультимедиа: VUPlayer v.2.48:

    16:30

    UMB и HSDPA vs. WiMAX: третий – не лишний!:

    16:22

    Утилиты: Universal Plug-and-Play Tester (UPnPTest) v.2.07:

    16:05

    Prosoft выпустила Data Backup 3:

    15:42

    CD/DVD: RipIt4Me v.1.7.1.0:

    15:40

    Утилиты: PixBurner v.2.0.4.132:

    15:15

    XFX дебютирует в "платостроении". Выпуск системной платы на чипсете nForce 680i LT:

    15:09

    Веб-браузеры: IE Tab v.1.3.0.20070126:

    14:50

    Наклейка Certified for Vista о совместимости не говорит, показывает опыт:

    14:39

    Утилиты: Glarysoft Process Manager v.1.2:

    14:25

    Графика: Fotosizer v.1.3.0.66:

    14:00

    Настройщики: DTweak v.1.4:

    13:35

    Европа может проиграть Азии или США, если не поддержит AMD?:

    13:24

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.2.70:

    13:10

    Panasonic LF-P968C: портативный DVD-рекордер, подключаемый по USB:

    13:09

    Новинки «Доктор Веб» на CeBIT 2007:

    12:45

    ЖК-дисплей Samsung для мобильной электроники сам регулирует свою яркость :

    12:42

    Ноутбук за миллион долларов: что же внутри?:

    12:39

    SanDisk увеличивает объем флэш-карточек Memory Stick Micro (M2) до 4 Гб:

    12:23

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (12 неделя 2007 года):

    12:20

    TRENDnet и Яндекс. Деньги объявляют о совместном продвижении Skype на территории России и стран СНГ:

    11:55

    Microsoft: новое IP-телефонное решение для предприятий малого бизнеса :

    11:30

    Palm обещает обновить Treo 750:

    11:28

    Чего ждать от Bluetooth 2.1? Анонс новой спецификации стандарта:

    11:24

    Ноутбук NEC VERSA S3200: компактность не в ущерб функциональности:

    11:22

    Samsung выпускает 1,8-дюймовый SSD объемом 64 Гб:

    11:06

    Графика: Paint.NET v.3.05 Beta:

    11:05

    GeForce 8800 Ultra постарается испортить запуск AMD/ATI R600 в мае:

    10:45

    Не хватает одного порта HDMI? Решение IOGEAR:

    10:43

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.328B:

    10:40

    Семь новых продуктов Palm оказались не КПК и не смартфонами:

    10:32

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.328B:

    10:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.20 Build 350:

    09:50

    Диагностика: GCPUID v.2.0.0120v:

    09:25

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1011:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.98.13 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.12:

    08:15

    Новости проекта Optimus, хорошая и плохая, а также инновации в быстром доступе к функциям ПК:

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 марта):

    08:00

    Фото дня: моддинг по-итальянски в стиле Hot-Rod:

    08:00

    Проект OLPC: 100-долларовый ноутбук будет быстрее, чем планировалось ранее:

    07:30

    Weybridge – кодовое имя нового поколения технологии Intel vPro:

    07:20

    Портативный сканер Plustek D28 сканирует 28 страниц в минуту!:

    04:30

    Wavecom CM52 - новый «беспроводной процессор», на этот раз - для автомобилей:

    03:30

    NVIDIA прекращает производство продуктов под торговой маркой ULi:

    03:19

    Samsung показывает «двуликую» флэш-память Flex-OneNAND:

    01:38

    Samsung представляет широкоэкранный монитор SyncMaster 275T:

    01:22

    BenQ FP94VW: HDMI идёт в «народные» мониторы :

    00:41

    Микросхема OKI для оптических каналов имеет рекордно низкое энергопотребление:

    00:37

    Helio Ocean: один коммуникатор - две клавиатуры:

    00:26

    16 петабайт памяти и шифрование по алгоритму AES-256 - библиотека Spectra T950:

    00:12

    Super Talent выпускает 4-Гб наборы памяти DDR2-800:

    00:09

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