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    9 марта 2007

    SiS выдает на гора чипсет 672FX/968 с видеоядром Mirage3+ :

    23:39

    Лазерная мышь Logitech G5 модернизирована — Battlefield 2142 Special Edition:

    23:20

    AOpen MiniPC MP945 и Digital Engine DE945 — системы Mini-ITX на Core 2 Duo :

    22:54

    Новые Sony Alpha? Дайте две!:

    21:16

    Выпущен браузер Camino 1.0.4:

    20:58

    Новые модели акустики SVEN: MS-930 (2.1) и SVEN SPS-870 (5.1):

    20:20

    Apple выпустила AirPort Extreme Update 2007-002:

    18:57

    Kodak: даёшь стабилизацию в бюджетных "ультразумах"!:

    18:06

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.0.0.3:

    17:45

    Выпущен OpenOffice.org v.2.2 RC3:

    17:20

    RME HDSPe PCI и HDSPe MADI — звуковые цифровые интерфейсы с разъемом PCI-Express:

    17:07

    Резервное копирование: TurboBackup v.6.0:

    16:55

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.9.0307:

    16:30

    Общение в сети: Skype v.3.1.0.134 Beta:

    16:05

    Утилиты: True Launch Bar v.4.1.5 RC:

    15:40

    I-O Data анонсирует съемные 80 и 160-Гб диски iVDR:

    15:22

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.13.00:

    15:15

    PMA 2007: интересные объективы Leica для камер системы 4/3:

    15:14

    Безопасность: Cryptainer LE v.7.0.3:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2836:

    14:25

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.90:

    14:00

    OCP-IP запускает тесты «сетей-на-чипе»:

    13:50

    Чистильщики: CCleaner v.1.38:

    13:35

    Камера для энтузиастов фотографии Sigma DP1: изображения, новые спецификации и приятный сюрприз:

    13:11

    Дефрагментаторы: Diskeeper v.11.0 Build 701t:

    13:10

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag v.1.46:

    12:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.85:

    12:20

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.67:

    11:55

    Sony Cyber-shot DSC-G1: родоначальник линейки фотокамер для "Цифрового Дома":

    11:45

    Эмуляторы: MAME v.0.113:

    11:30

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.78:

    11:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.54:

    10:40

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.5.0:

    10:15

    Q1P – первый UMPC Samsung, официально поддерживающий ОС Vista:

    10:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.1 Build 327:

    09:50

    Новые карточки форматов CompactFlash и Memory Stick PRO Duo полнили семейство Lexar Platinum II:

    09:43

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 3061:

    09:25

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых карт и адаптеров Intel:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.52 для NVIDIA GeForce 6/7(Vista):

    08:30

    Intel пока не видит смысла в переходе на Vista:

    08:19

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 марта):

    08:00

    Даже многомиллионные инвестиции в PTI не смогли обеспечить Intel место в руководстве компании:

    07:01

    Micron начинает серийный выпуск 8-Мп датчиков изображения и анонсирует две новинки для цифровых камер:

    06:42

    CEVA представляет новую платформу Bluetooth 2.0+EDR:

    03:04

    Карточки флэш-памяти SanDisk Extreme III Class 6 SDHC объемом 4 Гб комплектуются бесплатным «картоводом»:

    01:48

    Intel начнёт поставки PRAM уже в первой половине этого года:

    01:21

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