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    27 марта 2007

    «3 в 1»: Kingston Technology комплектует карточки microSD объемом 2 Гб двумя адаптерами:

    20:11

    TSMC объявляет о готовности 55-нм технологического процесса:

    18:15

    Microchip Technology MCP7381Х: зарядное устройство для литиевых батарей в одной микросхеме:

    17:43

    Apple готовится обновить Logic и Final Cut?:

    17:25

    Массивы нанотрубок как рецепт улучшения интегральных микросхем:

    17:06

    Хакеры и Apple TV: эксперименты продолжаются:

    15:56

    Строительство региональной сети Synterra WiMAX в Рязани завершено:

    15:24

    iResQ предлагает апгрейд жесткого диска Apple TV:

    14:32

    Samsung представляет самый маленький в мире CIS разрешением 8,4 Мп:

    13:38

    AOpen MP945-VD: SFF-система для работы с двумя дисплеями:

    13:31

    Инструментарий, предложенный AMD, упростит тестирование настольных ПК и ноутбуков на соответствие DASH:

    12:36

    Call Recorder for Skype 2.0 записывает видеосессии Skype:

    12:28

    Официально поддерживая Blu-ray, Samsung потихоньку приторговывает HD DVD?:

    11:57

    HTC Advantage X7501 – новая ступень эволюции Athena:

    10:36

    HTC включается в гонку производителей UMPC со своим Shift:

    10:07

    Sierra Wireless AirCard 595U: EV-DO-модем с интерфейсом USB и встроенным ресивером GPS:

    10:01

    Снижение цен может выйти AMD боком?:

    08:00

    В Leopard будет собственная виртуальная машина?:

    07:56

    В Австрии создан интерфейс для прямого взаимодействия между мозгом и компьютером:

    07:00

    Тонкопленочные солнечные элементы могут стать конкурентами углеводородов уже в ближайшую декаду:

    01:22

    OKI показывает первые образцы оптических приемников, способных работать на скорости 10 Гбит/с:

    00:46

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