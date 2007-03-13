  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 марта 2007

    Пример изящного дизайна: VoIP-терминал APIOTEK VP-0002:

    23:59

    Коммуникатор TORQ P175:

    23:31

    BFG: только разогнанные, титулованные решения на GeForce 8800 GTX/GTS (серия OC2):

    22:49

    Специалисты Adaptec скрестили адаптер Ultra320 SCSI и шину PCI Express:

    20:19

    NVIDIA Quadro FX 4600 и Quadro FX 5600 под маркой PNY Technologies:

    19:51

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.3.2:

    19:00

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.6.1.0:

    18:35

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.6.1:

    18:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.311:

    17:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    17:20

    Утилиты: ReNamer v.4.60:

    16:55

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.99 Build 2990:

    16:30

    Что покажет Corsair на CeBIT?:

    16:07

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.8.2.134:

    16:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (10 неделя 2007 года):

    15:40

    Aspyr выпустила Mac-версию RollerCoaster Tycoon 3 Soaked!:

    15:31

    Чистильщики: Baku v.2.1.2626:

    15:15

    Четыре новых платформы на чипсете AMD 690G пополнили список AVS:

    15:08

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.6 Build 2246 Beta:

    14:50

    Технология DreamColor, отпечатки долговечностью 200 лет и другие новинки HP в области цифрового фото:

    14:39

    Intel выпускает свои первые твердотельные накопители Z-U130:

    14:27

    Мультимедиа: Reaper v.1.824:

    14:25

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.222:

    14:00

    NEC Hydrastor – через полгода ждем революции в системах хранения данных:

    13:36

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.206:

    13:35

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.8:

    13:10

    Seagate начинает продажи Momentus 7200.2:

    12:52

    Безопасность: HijackThis v.2.0.0 Beta:

    12:45

    AnyDATA AWR-600WK: маршрутизатор с поддержкой HSDPA:

    12:44

    AGP жил, жив, будет жить: графические адаптеры NVIDIA 7900GS и 7950GT с интерфейсом-долгожителем:

    12:29

    Безопасность: Spyware Terminator v.1.8.4.965:

    12:20

    Mac OS X Leopard будет выпущена во второй половине апреля?:

    12:19

    Microsoft: справка Windows (WinHlp32.exe) для Windows Vista:

    11:55

    Утилиты: Process Monitor v.1.1:

    11:30

    Microsoft: HD Photo Plug-in для Adobe Photoshop Software:

    11:05

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1222 Beta:

    10:40

    Четырёхъядерные процессоры Intel в 3-м квартале станут втрое дешевле:

    10:32

    AMD и Intel повысят активность на рынке встраиваемых процессоров:

    10:26

    Интернет и сети: Index.dat Analyzer v.2.0:

    10:15

    Выпущена новая версия утилиты PhoneAgent:

    09:58

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.2.3406 Beta:

    09:50

    Файловые обменники: FrostWire v.4.13.1.6:

    09:25

    Россыпь новых ноутбуков ECS на CeBIT 2007 :

    09:10

    Утилиты: doPDF v.5.0.211:

    09:05

    Lexicon MX300/MX500 — рэковые USB/FW эффект-процессоры, работающие как VST/AU плагины:

    09:00

    Медиаплееры: BeoPlayer v.4.61:

    08:45

    Конвертеры: Any Video Converter v.1.24:

    08:30

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    08:15

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.2:

    08:00

    Фотогалерея концепта ASUS EcoBook:

    07:06

    «Дружбе» Gigabyte и ASUS через неделю наступит конец?:

    07:05

    Блок питания OCZ GameXStream - теперь и 1010 Вт :

    04:17

    IBM начинает выпуск процессоров Cell по нормам 65 нм:

    03:56

    DDR2-контроллер на базе FPGA Lattice: рекордное быстродействие:

    03:35

    QuickLogic добавляет в хост-контроллер SDIO поддержку SDHC:

    03:09

    Apple нечаянно рассекретила восьмиядерные Mac Pro:

    03:00

    Ramtron выпускает первую в отрасли память FRAM плотностью 4 Мбит:

    02:45

    Microsoft на GDC 2007: чего ждать в DirectX 10.1 и после него?:

    01:39

    NASA: процессор для квантового компьютера делали мы:

    01:00

    Платы EVGA на nForce 680i потребуют ревизии "A1" для Kentsfield :

    00:49

    Данные о производительности AMD/ATI RV610 :

    00:23

    Elgato отозвала лицензию у Miglia:

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018