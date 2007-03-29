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    29 марта 2007

    Nexus Psile: что бывает, когда голландцы пробуют сделать компьютер для дома:

    23:12

    Avago представляет первые в отрасли трехцветные SMD-светодиоды повышенной яркости:

    19:31

    Wireless USB Car Optical Mouse: мышь для фанатов авто:

    19:28

    Настройщики: nHancer v.2.2.2:

    19:00

    Настройщики: RegVac v.4.02.36:

    18:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.4.5:

    18:10

    Microsoft улучшает совместимость Vista и iPod:

    18:00

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 4 v.4.30:

    17:45

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.6.0:

    17:20

    Испытывая затруднения с освоением 50-нм норм, Samsung собирается поднять цены на NAND:

    17:04

    Редакторы: RJ TextEd v.3.90:

    16:55

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.1.19:

    16:30

    Чистильщики: CleanCenter v.1.50.1.1:

    16:05

    Конвертеры: Any Video Converter v.1.31:

    15:40

    Утилиты: XPize v.4.6:

    15:15

    Motorola MC35: EDA, умеющий распознавать подписи:

    14:59

    Один экран для портативной рабочей станции мало? Получите два и даже три: MaxVision MaxPac:

    14:52

    Безопасность: Vista Firewall Control v.1.0.5:

    14:50

    TRENDnet начинает поставки моста для сети Fast Ethernet TPL-202E:

    14:38

    Безопасность: SmartFix Security Center 2007 v.3.3:

    14:25

    SiS будет выпускать продукты с поддержкой 4-ядерников Intel с FSB 1333 МГц:

    14:16

    Общение в сети: SIM Instant Messenger v.0.9.4.3-1:

    14:00

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.2.7:

    13:35

    Apple выпустила Boot Camp 1.2 beta:

    13:30

    Утилиты: KO Approach v.0.4.3 Bulid 162:

    13:10

    Titan Piramid - 4.1-канальная акустическая система в одном корпусе:

    13:04

    Настройщики: GameOS 2006 v.1.8:

    12:45

    Настройщики: Game Accelerator v.6.5:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Agnitum Spam Terrier открывает охоту на спам:

    11:55

    И все-таки Palm скоро могут купить:

    11:47

    Panda Software: началось бета-тестирование Panda Internet Security 2007:

    11:30

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.7:

    11:05

    Аналитики предсказывают светлое будущее HDD :

    10:58

    HP Compaq 6515b и 6715b: два бизнес-ноутбука на новой платформе AMD:

    10:57

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0 RC3:

    10:40

    NVIDIA первой опробует 55-нм техпроцесс TSMC:

    10:23

    Медиаплееры: WinDVD Platinum v.8.0 Build 06.110 Release 3:

    10:15

    Презентация Intel Penryn :

    10:06

    Mempile TeraDisc – еще один оптический диск объемом 1000 Гб:

    09:57

    Buffalo RUF2-HSC: флэш-накопители с автоматическим AES-шифрованием данных:

    09:56

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 8313 Beta 5:

    09:50

    ОС Apple TV грузится на Mac:

    09:40

    Выпущен OpenOffice.org v.2.20 Final:

    09:25

    Ricoh Caplio GX100: инструмент для энтузиастов фотографии, предпочитающих компактность:

    09:23

    Кодеки: AC3Filter v.1.30b:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.53 Beta:

    08:45

    AMD M690 - новая мобильная платформа с интегрированным GPU - представлена официально:

    08:38

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.0.6.1:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.98.13 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 марта):

    08:00

    Seagate начинает продажи семейства продуктов FreeAgent:

    07:30

    Ноутбук-«трансформер» Flybook VM поступает в продажу:

    07:25

    Яркий КПК Gotive SQ31 с поддержкой VoIP не боится грубого обращения:

    02:14

    Plextor PX-HDTV500U: HDTV-тюнер с интерфейсом USB:

    01:12

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