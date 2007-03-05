  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 марта 2007

    Сенсоры для камеры iPhone будут выпускаться в Италии?:

    23:08

    Утилита McDiff позволяет просматривать файлы DWF:

    20:25

    QuickerTek выпустила адаптеры 802.11n для Intel-Mac:

    17:52

    Резервное копирование: Backup4all v.3.8 Build 253:

    17:20

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.0:

    16:55

    Transcend JetFlash V90P - имиджевый USB-накопитель с перламутровым покрытием:

    16:36

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.0:

    16:30

    Apple выпустит iPod 6G в третьем квартале?:

    16:08

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.0.5:

    16:05

    ASUS XG Station: свежие подробности:

    15:41

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.0:

    15:40

    17 апреля NVIDIA выпустит GeForce 8600 GTS, 8600 GT и 8500 GT:

    15:29

    12 марта NVIDIA представит nForce 680i LT SLI, первое фото платы:

    15:27

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.2.1:

    15:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.25:

    14:50

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.8.6:

    14:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 46:

    14:00

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.1.0178:

    13:35

    Фото дня: ATI Lasso - внешний адаптер для двух графических акселераторов:

    13:17

    Утилиты: AltDesk v.1.8:

    13:10

    Программирование: PHP v.4.4.6:

    12:45

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 58:

    12:20

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.7:

    11:55

    Чистильщики: Registry Healer v.4.5.0:

    11:30

    Интернет и сети: HTTP File Server (HFS) v.2.1d Build 088:

    11:05

    Toshiba удивилась, узнав, что 51-Гб диск HD DVD у нее уже готов:

    10:56

    Кулер ThermalTake Blue Orb FX HSF покажет температуру сам:

    10:55

    Grundig B700: тонкий коммуникатор с Linux и QWERTY-клавиатурой:

    10:54

    SilverStone Decathlon SST-DA750: тихий и мощный блок питания:

    10:52

    Файловые обменники: Ares v.2.0.8:

    10:40

    Медиаплееры: Songbird v.0.2.5 Developer Preview :

    10:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.72 Beta:

    09:50

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XI (2007.4.11.22):

    09:25

    Диагностика: NextSensor v.2.5.2.3 Build 0303 RC4:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 марта):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 февраля по 4 марта 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 февраля по 4 марта 2007 года):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018