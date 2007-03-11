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    11 марта 2007

    AMD демонстрирует свои первые ускорители векторной графики:

    19:29

    General Electric хочет войти в первую тройку на рынке цифровых камер:

    18:24

    Фотокамеры HP борются с "красными глазами" у животных:

    15:19

    Ноутбук MSI M673: для тех, кто равнодушен к хрусталю:

    15:15

    Walton Chaintech APOGEE GT DDRII 800+: быстрая память для энтузиастов:

    15:13

    Organic Motion говорит о первом прорыве в технологии motion capture за последние 20 лет:

    14:29

    Фото дня: ускорители GeForce 8600 GTS и 8600 GT:

    13:37

    Опубликованы спецификации коммуникатора HTC P6300 (Panda):

    13:32

    Kingmax Super Stick, 4 Гб: миниатюрный флэш-накопитель с поддержкой Vista ReadyBoost:

    13:12

    Foxconn анонсирует серию системных плат на чипсете AMD 690G:

    13:00

    Первые продукты платформы Santa Rosa выйдут 8 мая:

    12:49

    ЖК-модули NEC LCD Technologies не боятся прямого солнечного света:

    12:23

    В Европе HD DVD ведет со счетом 85:15:

    12:02

    Цифровой задник Better Light Super10K-HS - реальное разрешение 416 мегапикселей!:

    06:00

    GeForce 7300GT PCIe x1: иногда PCIe x1 оказывается быстрее, чем PCIe x16:

    03:27

    Woojin Tenbuno: ЖК-монитор с двумя дисплеями:

    03:26

    Pinnacle PCTV DVB-T Flash Stick: компактная комбинация TV-тюнера и флэш-накопителя:

    03:25

    GeCube Radeon X1950XT X PCIe: ускоритель с термоэлектрическим охлаждением:

    03:24

    Что получится, если скрестить USB-накопитель и «картовод»?:

    01:30

    Коммуникатор P5500 – в планах HTC на осень?:

    01:20

    AMD собирается открыть играм «консольного качества» дорогу к карманным устройствам:

    00:55

    Разработка спецификаций мультимедийных сетей IDB-1394 будет поручена новой группе:

    00:51

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