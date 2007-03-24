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    24 марта 2007

    Griffin выпустила обновленный iTrip nano:

    23:48

    Hammer Storage myshare – накопители для домашних сетей объемом до 2 Тб:

    22:50

    Ноутбук стоимостью один миллион долларов:

    22:20

    Серия Samsung Aura пополнилась еще двумя стильными ноутбуками:

    19:12

    Общение в сети: Xfire v.1.72:

    19:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.03.2007):

    18:35

    Веб-браузеры: Opera v.9.20 Build 8762/3659/617 Beta:

    18:10

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.3:

    17:45

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.41:

    17:20

    Fairchild Semiconductor выпускает самые маленькие «цифровые транзисторы» для портативной электроники:

    16:59

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.3.4:

    16:55

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.1:

    16:30

    Samsung CLX-2160 - самое маленькое в мире цветное лазерное МФУ:

    16:28

    Безопасность: Ad-Aware 2007 Beta 4:

    16:05

    Медиаплееры: rulesPlayer v.0.99:

    15:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.03.23:

    15:15

    Разноцветные флэш-браслеты TRUS UDW: четыре цвета и восемь вариантов объема:

    15:04

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 8250 Beta 5:

    14:50

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.043 Beta:

    14:25

    «Сладкая жизнь»: топливные элементы могут использовать сахар в качестве топлива:

    14:15

    Запись: ImgBurn v.2.3.0.0:

    14:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.10:

    13:35

    Что же будет с Palm – продажа компании или выпуск принципиально новых продуктов?:

    13:23

    Интернет и сети: WiSSH v.2.75:

    13:10

    Фото дня: R600 "под водой" Aavid:

    13:07

    «Рентген», похоже, подтверждает наличие на X2900XTX 1 Гб памяти и чипа Theater 200:

    12:49

    Интернет и сети: TCP Spy v.4.0.0.0:

    12:45

    Будущие чипы AMD для 3D-графики в мобильных ПК:

    12:29

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.61:

    12:20

    USB-наколенники помогут тем, у кого мерзнут коленки :

    12:04

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.1:

    11:55

    USB-накопитель использует солнечную батарею для питания встроенного экрана:

    11:33

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0:

    11:30

    Офисные приложения: Ashampoo Office 2006 v.1.20:

    11:05

    "Лаборатория Касперского": спам-трафик Рунета за первые два месяца 2007 года:

    10:40

    Приоткрыта завеса над тяжбой 3dfx vs NVIDIA – могут всплыть интересные технические детали?:

    10:39

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 3231:

    10:15

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.5:

    09:50

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.00 RC1:

    09:25

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    09:05

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.7.3:

    08:30

    Утилиты: Gigabyte Xpress Recovery2 v.B6.0901.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 марта):

    08:00

    9 апреля процессоры AMD Athlon подешевеют на 30-35%?:

    07:49

    Очередные фото retail-версии Radeon X2900XTX: теперь карту действительно можно рассмотреть:

    07:48

    Prestigio P7220W: стильный 22-дюймовый ЖК-монитор:

    07:47

    AMD не станет выводить Athlon FX за отметку 3 ГГц:

    02:00

    Colorful Technology выпускает на рынок первую системную плату на базе nForce 680i LT SLI:

    01:31

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