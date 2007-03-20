  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 марта 2007

    TVMini Express — первый продукт Miglia без EyeTV:

    23:56

    SMSC анонсирует сетевой мультимедийный сопроцессор с поддержкой видео высокой четкости:

    23:43

    Троян, поразивший системы пользователей MySpace.com, использует уязвимость QuickTime:

    21:48

    FireWire опция для Apogee Mini-Me и Mini-DAC:

    19:55

    Samsung M60: суперигровой ноутбук с графикой DirectX10 и поддержкой Blu-ray :

    19:03

    Архиваторы: WinRAR Unplugged v.3.62 Beta 1:

    19:00

    AMD ищет инженеров для работ по освоению 22-нм и 32-нм техпроцессов:

    18:44

    Пыл GeForce 8950 GX2 возьмется охлаждать AlphaCool — мощная система водяного охлаждения:

    18:35

    Графика: TwistedBrush v.12.71:

    18:35

    Утилиты: RunScanner v.0.9.0.0 Beta:

    18:10

    Чистильщики: Registry Distiller v.1.02 Beta:

    17:45

    Интернет и сети: Poderosa v.4.1.0:

    17:20

    Cortex-M1: микропроцессорное ядро ARM специально для FPGA:

    17:02

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.03.16:

    16:55

    Cyclone III: бюджетные 65-нм FPGA с встроенными DSP-множителями:

    16:49

    Фабрично разогнанные NVIDIA GeForce 8600 выйдут, но позже:

    16:49

    Графика: Microsoft Expression Design Beta 2:

    16:30

    CeBIT: гибридная система охлаждения Asetek в деле:

    16:22

    Утилиты: McAfee Consumer Product Removal Tool v.2.0.109.1:

    16:05

    Графика: Inkscape v.0.45.1pre0:

    15:40

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Beta (Revision 145):

    15:15

    Утилиты: Guillotine v.1.5.2.0:

    14:50

    Веб-браузеры: GooglePreviewIE v.1.2:

    14:25

    Каталогизаторы: DVD Profiler v.3.0.0 Build 1090:

    14:00

    Thermaltake на CeBIT: мощные кулеры, стильные корпуса, 1,5-кВт БП и другие новинки:

    13:55

    Утилиты: Alt -Tab Thingy v.3.4.1:

    13:35

    Интернет и сети: AdvancedRemoteInfo v.0.6.5.5 Beta:

    13:10

    В QuickTime появилась функция экспорта видео для Apple TV:

    12:56

    Массовые поставки модулей памяти DDR3 вот-вот начнутся :

    12:49

    Безопасность: Ad-Aware 2007 Beta 3:

    12:45

    CeBIT. Блоки питания Topower и SilverStone: от бесшумных 500 Вт до экстремальных 2 кВт:

    12:21

    Крошечный Sony Micro Vault Tiny: теперь и 4 Гб:

    12:20

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (11 неделя 2007 года):

    12:20

    OSD Displays: новый 2,8" ЖК-дисплей для коммуникаторов:

    12:19

    У NVIDIA GeForce 8600 GT есть проблемы с BIOS?:

    12:01

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.4.220:

    11:55

    ISO стандартизовала UWB – в WiMedia празднуют победу:

    11:48

    Apple начала отгрузку Apple TV:

    11:32

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.73:

    11:30

    Осталось менее трёх дней, чтобы задать свои вопросы CISCO:

    11:06

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.74 Beta:

    11:05

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 5:

    10:40

    Кодеки: DivX v.6.5.1.1:

    10:15

    Airis MF001: фоторамки ценою менее, чем 100 евро:

    09:51

    Новые драйверы для кардридеров Texas Instruments:

    09:50

    Intel решила научить всех делать ПК, удовлетворяющие требованиям ENERGY STAR:

    09:48

    Краска, как средство защиты беспроводных сетей:

    09:31

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.100.87 для NVIDIA GeForce 8:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров TOPDOG:

    09:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:30

    Утилиты: LG ODD Auto Firmware Update v.4.0:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 марта):

    08:00

    AMD/ATI R600 OEM замечен в продаже... но так и не продан:

    07:02

    Демонстрация "Black Pearl" во всей красе: плата EVGA 680i SLI с водяным охлаждением внутри стильного корпуса:

    06:43

    Мышь, по совместительству – USB-накопитель:

    01:49

    «Искусственный разум», созданный в MIT, распознает образы, подражая человеку:

    01:26

    Fujitsu предложила первые «перьевые» ноутбуки с твердотельными накопителями:

    00:56

    Конкурс Microsoft на лучший концептуальный дизайн ПК: финалисты. Часть третья :

    00:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018