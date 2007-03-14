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    14 марта 2007

    PocketDock AV — миниатюрный адаптер для iPod:

    23:50

    TrekStor DataStation maxi t.uch: внешний жёсткий диск «3-в-1»:

    20:43

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.0.7 Beta:

    19:00

    Антивирусы: ClamAV v.0.91-3:

    18:35

    Настройщики: Reg Organizer v.4.10 Beta 2:

    18:10

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.2a:

    17:45

    Adaptec Unified Serial: самое полное семейство RAID-контролеров для шины PCI Express:

    17:29

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.0:

    17:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.27:

    16:55

    Toshiba Dynabook AX/57A: функциональный ноутбук по демократичной цене:

    16:42

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.8 Final:

    16:30

    Thermaltake MaxOrb: процессорный кулер класса Hi-End:

    16:18

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.3.0.189:

    16:05

    Компьютеры Quantum3D Thermite TVC-2.0 для боевых систем визуализации:

    15:58

    Miglia подтвердила прекращение лицензирования EyeTV:

    15:55

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.1.15:

    15:40

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.5.1:

    15:15

    Super Talent: твердотельные накопители (SSD) с интерфейсом Serial ATA:

    14:50

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.21:

    14:50

    Фотокамера Casio Exilim EX-Z65: клонирование продолжается:

    14:49

    VIA EPIA NX: самое функциональное решение форм-фактора Nano-ITX:

    14:47

    Nexto OTG ND-2300 Xpress: быстрейшее устройство хранения для фотографов становится быстрее:

    14:45

    EVGA планирует выпустить системные платы с водяным охлаждением:

    14:41

    Настройщики: nHancer v.2.2.0:

    14:25

    46-дюймовая ЖК-панель Sharp для информационных дисплеев поддерживает Full-HD:

    14:20

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.1.1.0186:

    14:00

    У Samsung готовы опытные образцы 8-Гб встраиваемых модулей флэш-памяти:

    13:56

    Apogee Symphony Mobile — 32-канальная цифровая интерфейсная карта формата Express Card для MacBook Pro:

    13:44

    Резервное копирование: Acronis True Image 10.0 Home Build 4942:

    13:35

    Kingston ставит крест на поддержке U3:

    13:34

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.2.3406:

    13:10

    Утилиты: Xpadder v.4.2:

    12:45

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.1.18:

    12:20

    AverMedia Combo PCIe – ТВ-тюнер «2-в-1» в низкопрофильном варианте:

    12:08

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAssassin for Win32 v.3.1.7.0:

    11:55

    Clevo D900C: самый мощный ноутбук в мире:

    11:53

    Buffalo представляет 16-Гбайт накопители на флэш-памяти:

    11:46

    Запись: SilentNight Micro CD/DVD/ISO/Audio Burner v.6.0.0.21:

    11:30

    AMD: планы по выпуску процессоров Stars. Характеристики новинок:

    11:10

    Интернет и сети: Network Notepad v.4.5.4:

    11:05

    Apple выпустила Security Update 2007-003 для Panther:

    10:57

    ECS покажет P35T-A, G33T-M и Q35T-M, платы на базе Intel Bearlake:

    10:53

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.3.5:

    10:40

    Intel потратит еще 2,5 млрд. долларов на строительство производства в Китае:

    10:28

    Утилиты: Keyboard Tweaker v.2.3:

    10:15

    Утилиты: IE PassView v.1.03:

    09:50

    Первая информация о NVIDIA G90 и G100, AMD/ATI R700:

    09:48

    Hewlett-Packard выпускает первые ПК, соответствующие требованиям ENERGY STAR 4.0:

    09:44

    Утилиты: Directory Snoop v.5.03:

    09:25

    Компьютер + GPS для авто от корейского производителя SNT :

    09:07

    Графика: Artweaver v.0.4.5:

    09:05

    Apple выпустила апдейт Mac OS X 10.4.9 Server:

    08:55

    Интернет и сети: iNetFormFiller v.3.6.02:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.61:

    08:15

    Диагностика: BIOS Agent v.3.62:

    08:00

    Четырёхслойные 20-Гб диски VMD - более доступный аналог HD DVD и Blu-ray?:

    07:07

    Апдейт iPhoto 6.0.6 устраняет несовместимость с данными EXIF:

    06:33

    Новая информация о графических процессорах AMD/ATI RV610 и RV630:

    06:12

    Super Talent анонсирует 4-Гб память FB-DIMM:

    04:27

    AMD на CeBIT 2007:

    03:51

    Apple выпустила Mac OS X 10.4.9:

    03:10

    2,5-дюймовый SSD SanDisk – реальная альтернатива винчестерам в ноутбуках массового сегмента?:

    01:07

    Thermaltake V1: стильный процессорный кулер для энтузиастов:

    00:24

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