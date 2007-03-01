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    1 марта 2007

    Производство iPhone начнется в ближайшее время?:

    23:54

    Выпущена Mac-версия Heroes Might and Magic V:

    22:59

    Tubestick — приемник цифрового ТВ для Mac:

    20:13

    Gupp Phreedom: Linux-коммуникатор с неброской внешностью и поддержкой VoIP:

    20:11

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.1.5.9.0:

    19:00

    Утилиты: 4NT v.8.01 Build 76:

    18:35

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.7.3:

    18:10

    Buffalo меняет дизайн манипуляторов мышь. Долой кнопку скроллинга!:

    17:59

    Tundra начинает выпуск мостов PCI-to-PCI Tsi350:

    17:52

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.335:

    17:45

    Выпущен OpenOffice.org v.2.2 RC2:

    17:20

    Мультимедиа: ZS4 v.0.957:

    16:55

    Диагностика: EF System Monitor v.4.20:

    16:30

    Чистильщики: System Cleaner v.5.53:

    16:05

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.2.5:

    15:40

    NEC со товарищи научат микросхемы чинить себя после поломок:

    15:30

    Кто станет поставщиком комплектующих для iPhone?:

    15:24

    Графика: Paint.NET v.3.01:

    15:15

    AMD впервые приводит данные о производительности своих четырёхъядерных процессоров:

    14:50

    Мультимедиа: Videora iPod Converter v.2.03:

    14:50

    Графеновые транзисторы готовы взять флаг из «слабеющих рук» кремния:

    14:32

    PowerColor X1950 PRO Silence Edition: мощным картам необязательно шуметь! :

    14:30

    Wavecom Fastrack Supreme Wireless CPU: «беспроводной процессор» доработан по просьбам покупателей:

    14:25

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.1:

    14:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.31:

    14:00

    Телеобъективы Sigma: длиннее, ещё длиннее:

    13:42

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.218:

    13:35

    RFID-метки RFcamp миниатюрны донельзя:

    13:31

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.2:

    13:10

    Corsair Voyager GT — флэш-накопитель для ReadyBoost и не только:

    13:00

    Диагностика: SpeedFan v.4.32:

    12:45

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 2281:

    12:20

    Freezer 64 LP - новый низкопрофильный процессорный кулер Arctic Cooling:

    12:02

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 44:

    11:55

    AMD/ATI R600 был отложен, чтобы стать быстрее:

    11:40

    Пара ЖК-мониторов I-O Data с поддержкой HDCP:

    11:38

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.0 Build 323:

    11:30

    Диагностика: S&M v.1.8.2:

    11:05

    Новый бренд на рынке 3D-ускорителей — ZOTAC. Первые продукты: GeForce 8800 GTS/GTX :

    11:00

    Мультимедиа: KoolMoves v.5.6.5:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.98.1:

    10:15

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.15 Build 943:

    09:50

    Утилиты: Face-Wizard v.B06.1129.1:

    09:25

    Утилиты: @BIOS v.B07.0108.1:

    09:05

    HIPER: 5-е поколение БП со встроенными USB-портами и разъемами для NVIDIA Quad-SLI :

    09:05

    Фото дня: клавиатура в стиле «ретро» своими руками:

    08:56

    Dell прислушивается к покупателям, начиная продавать ноутбуки без Windows:

    08:49

    У Toshiba готов диск HD DVD объёмом в 51 Гб:

    08:48

    Японские ученые предлагают хранить данные в ДНК бактерий:

    08:47

    Gigabyte готовит собственный UMPC к CeBIT 2007:

    08:46

    Диагностика: Gigabyte i-Cool v.B07.0109.1:

    08:45

    Утилита Music Man 2.0 получила обновленный интерфейс:

    08:33

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0124.1:

    08:30

    Intel снизит цены на процессоры ранее намеченного срока:

    08:25

    Неофициальные драйверы ForceWare v.97.59 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:15

    Первый этап разработки низковольтной тонкопленочной батареи завершился успешно:

    08:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 марта):

    08:00

    Nikon отгружает заказчику первый в мире иммерсионный сканер для серийного 45-нм производства:

    07:02

    Одноплатный компьютер для военных GE Fanuc EP2A оснащен четырьмя портами с поддержкой HDLC:

    06:24

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