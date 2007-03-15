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    15 марта 2007

    CeBIT 2007. Sapphire: Quad AMD GPU, бесшумные видеокарты, системные платы и … девушки:

    20:18

    Полюбят ли путешественники плоскую мышь с алюминиевым корпусом?:

    19:35

    Cypress готовит к выставке в Китае CMOS-датчики изображения для голографических хранилищ информации:

    19:24

    Optimus 103 на CeBIT: Артемий Лебедев сообщает новое имя и другие подробности (обновлено: официальные изображения):

    18:46

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.2:

    18:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.50 Build 2847:

    18:10

    Диагностика: System Spec v.2.50:

    17:45

    Toshiba PA35: доступный внешний привод HD DVD:

    17:43

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 4:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.3.3:

    16:55

    Возгорания батарей ноутбуков Apple продолжаются?:

    16:52

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.441 Build 919:

    16:30

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.448a972:

    16:05

    ESI MAYA44 USB — четырехканальный звуковой USB интерфейс в новом дизайне:

    15:46

    Настройщики: nLite v.1.3.0.4:

    15:40

    Фото дня: 30-дюймовый монитор Samsung со светодиодной подсветкой (обновлено):

    15:25

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1 Beta:

    15:15

    CeBIT 2007, Intel, Bearlake :

    15:06

    Asetek выпускает доступную гибридную систему охлаждения видеокарт:

    15:02

    NuPower ViDEO+ — новая внешняя батарея для iPod:

    14:52

    В Корее создана 8-нм флэш-память:

    14:51

    Архиваторы: ExtractNow v.4.38:

    14:50

    Графика: XnView v.1.90.3:

    14:25

    Nanya показывает на CeBIT 2007 память Elixir DDR2-1066:

    14:16

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.9:

    14:00

    Hynix представляет память DDR плотностью 512 Мбит с поддержкой ECC для мобильных устройств:

    13:40

    Настройщики: WindowsBlinds v.5.5:

    13:35

    Снова кубики: акустическая система USB Mini Cube Speaker:

    13:13

    Материнские платы ASUS и процессоры Intel с FSB 1333 МГц: список совместимости:

    13:10

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB931764):

    13:10

    ASUS: ещё одна модификация системной платы P5B:

    13:07

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.4.0:

    12:45

    Серия ультратихих и эффективных блоков питания Nexus 80-plus:

    12:37

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.91b:

    12:20

    Лазер Sharp GH04P21A2G: ускорение записи Blu-ray и HD DVD втрое:

    12:07

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.185:

    11:55

    Hauppauge WinTV-HVR-4000: TV-тюнер с поддержкой 4-х (!) стандартов:

    11:41

    Конвертеры: Internet Video Converter v.1.40:

    11:30

    Sanyo Xacti CG65: снимаем 6 часов видео фотокамерой:

    11:13

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.83:

    11:05

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.0:

    10:40

    «Доктор Веб»: начато бета-тестирование двух новых продуктов:

    10:15

    Buffalo RCF-U: серия карт CompactFlash со скоростными характеристиками 300x:

    10:02

    i-Free: в петербургской сети «Скай Линк» внедрен BREW-браузер:

    09:50

    Panda Software: бета-тестирование Panda Antivirus + Firewall 2007:

    09:25

    Apacer Handy Steno AH520: флэш-накопитель и... ионизатор воздуха:

    09:16

    Общение в сети: Skype v.3.1.0.144:

    09:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.34 Build 1155 Beta:

    08:45

    Настройщики: nHancer v.2.2.1:

    08:30

    Тестовые приложения: Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) v.2.03:

    08:15

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.282:

    08:00

    Dell и Alienware предлагают ПК с терабайтными жесткими дисками и готовят к отправке «капсулу времени»:

    08:00

    NVIDIA решила снизить частоты 8600 GTS и GT. Производительность в 3DMark06, энергопотребление и «живые» фото :

    07:13

    Реакция TSMC на планы Intel относительно новой фабрики в Китае:

    07:00

    «Автомобильный» винчестер Fujitsu MHW2040AC:

    06:00

    Установлен новый мировой рекорд разгона Intel Core 2 Extreme Q6700 с воздушным охлаждением:

    04:41

    Intel "Montevina". Детали о новой мобильной платформе:

    04:05

    Kanguru Clone: клонирование SATA-винчестеров:

    00:09

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