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    30 марта 2007

    Extensis выпустит плагины для CS3 :

    23:58

    OCZ Trifecta: двухстандартный флэш-гибрид 3-в-1:

    23:39

    Web-сайт Apple опять рассказывает о компьютерах Mac с четырехъядерными CPU:

    21:36

    Kontron ThinkIO-Duo - промышленный компьютер на основе двухъядерного CPU:

    20:29

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.0.1 Beta 1:

    19:00

    Общение в сети: Skype v.3.1.0.150:

    18:35

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.5.0:

    18:10

    Строительство региональной сети Synterra WiMAX в Твери завершено:

    17:59

    Мультимедиа: Reaper v.1.832:

    17:45

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 605 Beta:

    17:20

    Запись: Oront Burning Kit v.2.1.1:

    16:55

    Редакторы: Amaya v.9.55 Beta:

    16:30

    DLO TransDock — обновленный автомобильный кредл для iPod:

    16:15

    Софт для сотовых: Floola v.0.35 Beta:

    16:05

    Безопасность: WinPatrol v.11.2.2007:

    15:40

    Gumstix: новое поколение одноплатных микрокомпьютеров:

    15:17

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.0.1:

    15:15

    Настройщики: PowerPro v.4.7:

    14:50

    Интернет и сети: P2P Turbo v.1.0.0.11 Beta:

    14:25

    ZyXEL анонсирует новый DSL-коммутатор IES-6000 :

    14:17

    Графика: ImRe v.2.1:

    14:00

    BenQ FP93GW/FP93GWa: недорогие широкоформатные ЖК-мониторы:

    13:46

    Антивирусы: AVG Anti-Rootkit v.1.1.0.42 Beta:

    13:35

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.2.1.0.95:

    13:10

    Интернет и сети: Arm Adult Filter v.1.0:

    12:45

    Общение в сети: AIM Lite v.0.32:

    12:20

    Как подключить к КПК внешний монитор? (обновлено: добавлены фотографии):

    12:12

    Axesstel MV100: серия портативных USB-модемов для EV-DO Rev A:

    12:04

    Общение в сети: AIM v.6.1:

    11:55

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.4.236:

    11:30

    Seagate готовит гибридные и терабайтные HDD:

    11:09

    Gateway E-2610: SFF-ПК в форм-факторе BTX:

    11:07

    ASRock ALiveNF5-eSATA2+: доступная плата для процессоров AMD Socket AM2:

    11:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0 RC5:

    11:05

    Iomega Power Pro Desktop Hard Drive: 2-Тб дисковое хранилище:

    11:04

    Чем Fujitsu хочет удивить участников апрельской конференции по встраиваемым системам?:

    11:03

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.75:

    10:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.8:

    10:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.74.582 Beta:

    09:50

    Daystar выпустила процессорный апгрейд для iMac G3:

    09:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.31.00:

    09:25

    Медиаплееры: Democracy Player v.0.9.5.3 Beta:

    09:05

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.7.1:

    08:45

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 1007/7323):

    08:30

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.62 Beta:

    08:15

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.3:

    08:00

    Quanta будет производить ноутбуки ценой в 200 долларов для массового рынка:

    07:12

    Презентация Intel Nehalem:

    07:11

    Apple выпустила AirPort Base Station Update 2007-001:

    04:08

    Oki Semiconductor выпускает две сертифицированные платформы для разработчиков ZigBee:

    02:00

    Alcatel-Lucent: новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну:

    01:29

    Samsung объединяет процессор и память в одном изделии, предназначенном для мобильных устройств:

    00:45

    i-mate выпустит квинтет коммуникаторов в новой серии Ultimate:

    00:29

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