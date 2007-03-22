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    22 марта 2007

    Коммуникатор 3.5G Gigabyte GSmart q60 – qwerty-клавиатура и поддержка HSDPA:

    22:50

    Apple TV в центре внимания Gizmodo:

    21:19

    Maxell: съемные диски iV-серии для защищенного контента :

    21:19

    Пульт ДУ RICAVISION поддерживает функцию Vista SideShow:

    21:10

    CeBIT. Team Group: экстремальные модули памяти и вместительные SSD:

    20:31

    Aspyr выпустила демо Star Wars: Empire at War:

    20:10

    Dell будет бороться с китайскими производителями ПК их же оружием - ценой:

    19:59

    Ноутбук MSI S262 YA: для любителей ярких вещей:

    19:57

    CeBIT. Supermicro: разнообразие серверных решений:

    19:55

    Кодеки: Codec v.8.1b4:

    19:00

    BackupKey Flash – возможно, самая миниатюрная персональная система резервного копирования:

    18:47

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.3.744:

    18:35

    TDK начинает поставки дисков Blu-ray с возможностью печати и защитной поверхностью:

    18:23

    Shuttle CarPC - ПК для автомобиля:

    18:17

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.18:

    18:10

    Недорогие широкоформатные мониторы Envision совместимы с Windows Vista:

    18:08

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.31:

    17:45

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.2.6:

    17:20

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.4.3 Build 286 Beta:

    16:55

    SanDisk и Hynix планируют начать производство х4 MLC NAND флэш-памяти:

    16:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.337.000:

    16:30

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.2.621 Final:

    16:05

    «Фронт ПК» выходит на рынок корпоративных решений: встречаем серверы FRONT Iskander:

    15:40

    Кодеки: AC3Filter v.1.20b:

    15:40

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.3.3413:

    15:15

    Apple стала участником W3С HTML Working Group:

    15:11

    Медиаплееры: WinAmp v.5.34 Build 1195 Beta:

    14:50

    Mushkin: 2-Гб модули памяти XP2-8500 и парные комплекты из них:

    14:46

    Чистильщики: WinSysClean 2007 v.7.01:

    14:25

    Безопасность: Winpooch v.0.6.5:

    14:00

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.1.80:

    13:35

    ABBYY: премьера FlexiCapture v.8.0:

    13:10

    Утилиты: SearchInform v.3.3.08:

    12:45

    Безопаcность: Outpost Security Suite Pro Public Beta:

    12:20

    OCZ NIA: «мышь» за 300 долларов, одеваемая на голову:

    12:05

    Паровое отопление охлаждение — лучший кулер для компьютера? :

    12:03

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.3.1:

    11:55

    Apple опубликовала спецификации Apple TV:

    11:45

    Intel готовит шестое семейство процессоров по 45-нм нормам:

    11:32

    Общение в сети: Skype v.3.1.0.147:

    11:30

    ASUS и Gigabyte прощаются с CeBIT?:

    11:29

    Optiarc показывает квартет приводов с поддержкой Blu-ray:

    11:24

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant Lite v.1.0.0.2:

    11:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.11 Build 337:

    10:40

    Пол Отеллини о сроке выхода 45-нм процессоров, соперничестве с Barcelona и Fusion:

    10:20

    Алюминий и титан: активная акустическая система Panasonic RP-SPF01:

    10:19

    Диагностика: S&M v.1.9.0b:

    10:15

    2 х 2: новые накопители Samsung для дисков DVD и Blu-ray:

    10:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.1.15a:

    09:50

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.6.3:

    09:25

    Утилиты: AsusUpdate v.7.09.04:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    08:45

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    08:30

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 марта):

    07:13

    Clevo M570RU: ноутбук с GeForce Go 8800, 4 Гб ОЗУ и поддержкой 802.11n:

    07:08

    KINO – компактные системные платы iEi Technology на CeBIT:

    06:38

    Chartered Semiconductor рассчитывает освоить 45-нм нормы с помощью AMD:

    05:14

    Три DVD-привода Optiarc, включая модель AD-7191A с 20-кратной скоростью записи:

    04:34

    DVB-тюнеры KWorld для систем с шиной PCI-E:

    04:19

    «Барабан» и «скрипка» - референсные образцы беспроводного решения для высококачественной передачи звука:

    04:04

    «Зашифрованные» USB-накопители Kingston становятся в два раза емче:

    01:39

    Motorola ML910 Rugged Notebook: крепко сбитый ноутбук с богатыми коммуникациями:

    00:55

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