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    16 марта 2007

    Mac OS X 10.4.9 добавляет поддержку новых мобильных телефонов:

    23:42

    CeBIT: стенд Corsair (не памятью единой):

    23:42

    USRobotics: семейство беспроводных продуктов Ndx:

    21:36

    SanDisk Mobile Premier – новая линейка карточек microSD:

    20:31

    im600 — новая акустическая система для iPod от Altec Lansing:

    20:30

    CeBIT: стенд ECS, системные платы для процессоров AMD:

    20:14

    CeBIT 2007: стенд ASUS, часть 2 (Системные платы, охлаждение AquaTank, мониторы и... Lamborghini Murciélago!) :

    19:52

    CeBIT: стенд ECS, платформа Intel:

    18:44

    Corsair переводит все модули памяти XMS2 на систему охлаждения DHX:

    18:17

    Сетевая купольная камера AXIS 233D для высокоточного наблюдения — уже в продаже:

    18:03

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0-pre7:

    17:45

    Quicky Jr. — новый усилитель сигнала Wi-Fi от QuickerTek:

    17:22

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.21:

    17:20

    Два "полнокадровых" зум-объектива Tamron:

    16:59

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.30.04:

    16:55

    TRENDnet анонсирует новый медиаконвертор TFC-110S60i:

    16:44

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.5f:

    16:30

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.3.4:

    16:05

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.338:

    15:40

    R600 будет поддерживать AGP:

    15:38

    Гоночная машинка – в роли устройства чтения и записи карточек памяти:

    15:24

    CeBIT: стенд PowerColor:

    15:19

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.0.0.7:

    15:15

    Отрасль, похоже, приняла спецификацию DTX для ПК малого форм-фактора:

    15:10

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqс:

    14:50

    Будущее Itanium под вопросом:

    14:47

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.8.2:

    14:25

    CeBIT: фотографии AMD/ATI RV630XT, RV630 и RV610:

    14:19

    CD/DVD: AnyDVD v.6.1.3.2:

    14:00

    SAPPHIRE PURE Innovation HDMI (PI-AM2RS690MHD) — новая системная плата на чипсете AMD 690G :

    13:45

    ATH-M50 — новый флагман студийных наушников Audio-Technica:

    13:37

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.82.27:

    13:35

    Microsoft: Windows Defender v.7.0:

    13:10

    Intel: процессоры 2008-го будут в 6,7 раз меньше и в 10 экономичнее, чем были в 2006-м:

    13:08

    Интернет и сети: Webroot Child Safe v.4.2:

    12:45

    Диагностика: Test My Hardware v.2.2:

    12:20

    CeBIT 2007: стенд ASUS, часть 1 (Игровая платформа Sauternes в глубокой заморозке) :

    11:58

    E-Ten Glofiish X800: всё, чего можно пожелать от коммуникатора:

    11:56

    Тестовые приложения: Memtest86 v.3.3:

    11:55

    rex — пульт ДУ для MacBook Pro:

    11:51

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.0 Beta 5c:

    11:30

    Blu-ray займет место DVD через три года? :

    11:23

    Мультимедиа: JAlbum v.7.1:

    11:05

    Антивирусы: ClamWin v.0.90.1:

    10:40

    CeBIT 2007. MSI, часть 2: системные платы и ноутбуки:

    10:37

    NVIDIA планирует выпустить GeForce 8800 Ultra одновременно с младшими моделями. Закат GeForce 7 уже близок?:

    10:26

    Мультимедиа: Catalencoder v.0.7.3:

    10:15

    Компактный коммуникатор ASUS P526 официально:

    09:51

    Утилиты: Calculator+ v.0.7:

    09:50

    Xerox: теперь совместим с Vista:

    09:25

    Cisco: расширена совместимость решений с продуктами Microsoft :

    09:05

    ProMOS начинает массовое производство памяти по нормам 70 нм:

    09:03

    ABBYY Lingvo 12 — не выходя из дома:

    08:45

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.7.0.334.000:

    08:30

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 3152:

    08:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2007 Build 948 Beta:

    08:00

    Трио новых процессоров Intel: Core 2 Duo E6540, E4500 и E4400:

    07:12

    Samsung Q1 Ultra: второе поколение UMPC становится компактнее и функциональнее:

    05:09

    Intel Classmate PC замечен в продаже в Чили:

    04:29

    Commodore объявляет спецификации своих игровых ПК: всё самое лучшее:

    02:56

    AXES PictStar VP8360 Photo "обрастает" дополнительной памятью :

    02:29

    AMCC показывает на CeBIT 24-портовый контроллер SATA II RAID:

    02:04

    Автомобиль-робот Junior готовится к гонкам DARPA Urban Challenge:

    01:32

    Ценник RFID за 1 цент? Вполне реально!:

    01:30

    R2D2: мегапопулярный робот у вас дома... в качестве передвижного компьютера:

    01:01

    От 17 до 24: линейка домашних ЖК-мониторов Acer xSeries:

    00:51

    ASUS начинает производство звуковых карт: Xonar D2 и D2K:

    00:49

    CeBIT 2007. MSI, часть 1: видеокарты:

    00:38

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