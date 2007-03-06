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    6 марта 2007

    Adobe не начнет продажи CS3 27 марта:

    23:49

    Leadtek: NVIDIA Quadro FX 5600/4600:

    21:36

    EPoX EP-AP68P/G — системная плата на базе GeForce 7050-630A (MCP68) :

    20:12

    P-1: новый флагман Olympus?:

    19:51

    Music Cocoon MC4 — ламповый усилитель для iPod:

    19:41

    Olympus µ 780: 5-кратный зум в тонком "брызгозащищённом" корпусе:

    18:03

    ZyXEL продвигает второе поколение маршрутизаторов для пунктов доступа в интернет :

    16:32

    Фото дня: Heineken PC — скрещиваем пиво и компьютер!:

    15:59

    Гектор Руиз: первые четырёхъядерные процессоры AMD поступят в продажу летом:

    15:17

    Inno3D TV7100: компактный цифровой TV-тюнер:

    15:09

    NVIDIA: профессиональные графические акселераторы Quadro FX 4600 и Quadro FX 5600:

    14:28

    Nikon D40X: работа над ошибками или новый конкурент для Canon EOS 400D:

    13:29

    Спецификация SATA меняется впервые за полтора года, добираясь до версии 2.6:

    11:02

    Пол Отеллини: Intel ускорит разработку новых процессоров:

    11:01

    Fujitsu выпускает первый 160-Гб 2,5" HDD со скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин:

    10:58

    "Живые" SLR-камеры Olympus EVOLT E-510 и EVOLT E-410:

    10:20

    IO2 Heliodisplay M3: голограммы в воздухе для любого, у кого найдутся 18 тыс. долларов:

    07:07

    HTC P6500 (Sirius) и S730 (Wings): такие разные коммуникаторы с ОС Windows Mobile 6:

    07:06

    Apple выпустила обновления iTunes и QuickTime:

    05:52

    AMD/ATI X2300 Mobility GPU — первые тесты в 3D:

    04:26

    NVIDIA планирует выпустить GeForce 8800 Ultra?:

    01:57

    Трио новинок в серии профессиональных мониторов Sony LUMA:

    00:56

    ATI Radeon X1650 GT: новый доступный графический ускоритель:

    00:44

    Adobe Creative Suite 3 будет выпущен 27 марта:

    00:36

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