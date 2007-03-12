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    12 марта 2007

    Самый светосильный "телезум" Sigma и чемодан в придачу:

    22:37

    Samsung Electronics: начаты поставки ноутбуков серии R20:

    21:44

    C-Lux 2: Leica для бедных, часть 2:

    21:37

    GeForce 8500 GT будет быстрее 7600 GS, фото, характеристики и цены первого образца адаптера :

    20:39

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 4 v.4.20:

    19:00

    Фотокамеры AgfaPhoto научились искать лица:

    18:58

    Редакторы: RJ TextEd v.3.90 Beta 3:

    18:35

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.81:

    18:10

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.14:

    17:45

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.79.4 Beta:

    17:20

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.62:

    16:55

    Настройщики: System Mechanic v.7.1.7:

    16:30

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.4.0.5 Beta 4:

    16:05

    PQI представляет 4-Гбайт карту флэш-памяти Class 6 SDHC:

    15:42

    Восстановление данных: The Undelete v.5.2.0:

    15:40

    Бюджетные процессоры Intel Pentium E2000 и Celeron 400 - дата выхода и цены:

    15:37

    В National Semiconductor придумали, как удлинить кабельные соединения до 400 м:

    15:29

    Drive-in позволяет хранить образы дисков DVD:

    15:20

    Acropolis Automation: четыре новых тонких клиента:

    15:19

    Утилиты: Pfrank v.1.93:

    15:15

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.1.11109:

    14:50

    Японские специалисты создали электродинамический громкоговоритель толщиной 1,5 мм:

    14:44

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.00:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (11.03.2007):

    14:00

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.83:

    13:35

    Цены и полноценное тестирование Intel Core 2 Duo с FSB 1333 МГц:

    13:33

    OCI выпускает память DDR2, использующую технологию упаковки TCSP:

    13:32

    Опубликованы официальные характеристики процессоров Intel Core 2 Duo E6300 и E6400 степпинга L2:

    13:30

    Общение в сети: Gizmo v.3.0.0.266:

    13:10

    Apple оборудует Mac аппаратным декодером видео?:

    12:48

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.1.0703:

    12:45

    Софт для сотовых: Floola v.0.33 Beta:

    12:20

    Мультимедиа: YamiPod v.1.0.3 Beta:

    11:55

    Matrox выпускает TripleHead2Go Digital Edition:

    11:50

    SilverStone DS351: внешний контейнер на 5 HDD:

    11:48

    Wi-Fi-адаптеры ZyXEL с двойной защитой беспроводного соединения :

    11:43

    Мультимедиа: MP3tag v.2.37h:

    11:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.1 Build 328:

    11:05

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.02 Beta:

    10:40

    Диагностика: NextSensor v.2.5.3.0 Build 0310 RC5:

    10:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.67:

    09:50

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi (Vista):

    09:25

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    09:05

    ESI ESU1808 — многоканальный звуковой USB 2.0 интерфейс :

    09:00

    Эмуляторы: MAME v.0.113b:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 марта 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 марта 2007 года):

    08:15

    Intel сегодня представит пару новых 50-Вт процессоров Xeon:

    08:02

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 марта 2007 года):

    08:00

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