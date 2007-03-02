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    2 марта 2007

    Apple выпустила DVD Studio Pro 4.1.2:

    22:30

    VMWare Fusion Beta 2 поддерживает 3D-графику:

    20:13

    Samsung Electronics начинает серийный выпуск гигабитных чипов DRAM по нормам 60 нм:

    19:59

    Сериал о горящих батареях: серия №-ная. В главной роли Lenovo:

    19:19

    ASRock ConRoe1333-DVI/H HDCP: выход DVI-D и поддержка FSB 1333 МГц в бюджетной плате:

    19:17

    Nikon и CEA-Leti вместе возьмутся за разработку технологии двойного экспонирования:

    19:12

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.5e:

    19:00

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.16:

    18:35

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.227:

    18:10

    Чистильщики: Baku v.2.0.2613:

    17:45

    Intel LGA 1366 потребуют новую спецификацию VRM — версии 11.1:

    17:42

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 3:

    17:20

    Мультимедиа: Fresh View v.7.10:

    16:55

    Фотогалерея: AMD/ATI R600 во всей красе и пару слов об энергопотреблении:

    16:50

    Apple выпустила апдейт .Mac Backup:

    16:42

    Настройщики: Reg Organizer v.4.10 Beta:

    16:30

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.9:

    16:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.02.2007):

    15:40

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.4.6:

    15:15

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.20.262:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5.0.10:

    14:25

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 4:

    14:00

    Wolverine ESP: 160 ГБ для фотографа:

    13:49

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.6.1000:

    13:35

    Toshiba: три новых ноутбука для геймеров:

    13:34

    AMD PIC жив и теперь называется DEC decTOP:

    13:17

    Запись: Oront Burning Kit v.2.0:

    13:10

    Утилиты: SnagIt v.8.2.2:

    12:45

    AMD продолжит разработку чипсетов для платформы Intel:

    12:21

    BFG GeForce 8800 GTS OC 2, 320 Мб: еще немного быстрее быстрых:

    12:20

    Графика: PhotoFiltre Studio v.8.1.1:

    12:20

    USB-накопитель способен ускорить не только работу, но и начальную установку Vista?:

    12:17

    Как удлинить USB при помощи витой пары CAT5?:

    12:00

    Веб-браузеры: Flock v.0.7.11:

    11:55

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.1.8:

    11:30

    Интернет и сети: Whisher v.2.19.1743 Beta:

    11:05

    NVIDIA вскоре прекратит выпуск ряда моделей GeForce 7-й серии:

    11:03

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.7:

    10:40

    Технология НР Edgeline объединяет лучшие черты струйной и лазерной печати:

    10:29

    Общение в сети: Gizmo v.3.0.0.260 Beta:

    10:15

    Microsoft: обновление для Windows Vista Beta (KB9294517):

    09:50

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.2.0.236/237:

    09:25

    Утилиты: StatWin v.7.6.1:

    09:05

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.09:

    08:45

    Утилиты: Cain & Abel v.4.5:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.97.73 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 марта):

    08:00

    LG показывает 42" 3D-монитор:

    00:21

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