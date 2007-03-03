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    3 марта 2007

    Самый дешевый чипсет для Core 2 Duo, Intel 945GC станет функциональнее:

    22:40

    Набор "Сделай сам" для желающих поэкспериментировать с RFID:

    17:11

    Disc Makers: дубликторы для дисков Blu-ray:

    14:52

    Teac продолжает выпуск комбоприводов: DV-28E-V и DW-224E-V:

    10:50

    Конкурс Microsoft на лучший концептуальный дизайн ПК: финалисты. Часть первая:

    05:10

    BenQ уходит с рынка DVD-рекордеров:

    04:11

    NVIDIA GeForce 7050-630A: дополнительные детали и финальные характеристики:

    03:10

    Project Epoc — новая концепция игрового шлема на нейро-технологиях:

    02:40

    Intel начинает работу над Eaglelake, наследником Bearlake:

    02:00

    AMD покажет мощь и красоту R600 на движке EA/DICE Frostbite. Ситуацией с задержкой R600 недовольны партнеры компании...:

    01:10

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