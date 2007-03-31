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    31 марта 2007

    Office 2008 for Mac — в стадии бета-тестирования:

    18:55

    Безопасность: ViPNet Safe Disk v.3.0.1 :

    14:00

    Система русификации PiLoc для Treo 680 и Palm TX:

    13:35

    EMC расширяет сотрудничество с Microsoft:

    13:10

    E-TEN предложит владельцам коммуникаторов glofiish обновление до Windows Mobile 6:

    12:45

    Autodesk: новые версии решений для архитекторов, инженеров-строителей и проектировщиков инженерных коммуникаций:

    12:20

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.05:

    11:55

    UBiQUiO 503G: коммуникатор, способный на многое:

    11:46

    Утилиты: SideSlide v.1.7.00b:

    11:30

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.22:

    11:05

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.7.50.592 Beta:

    10:40

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.2:

    10:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.31.4:

    09:50

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.328C:

    09:25

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.328C:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0 RC8:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 марта):

    08:00

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