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    19 марта 2007

    Office Mirror Ball: атмосфера диско-клуба на рабочем столе:

    23:32

    Компьютер Psion Teklogix 8515 для транспортных средств:

    22:40

    Интернет-трансляция презентации CS3 состоится 27 марта:

    22:31

    CeBIT: системные платы Foxconn на чипсетах VIA и SiS:

    22:14

    devolo dLAN 200 AV превращает обычную электропроводку в высокоскоростную сеть:

    21:49

    SpamSieve 2.6 получил поддержку Thunderbird:

    21:05

    CeBIT: системные платы Foxconn на чипсетах Intel и NVIDIA:

    20:44

    Silverbrook Memjet: струйная печать со скоростью две страницы в секунду:

    20:24

    В мониторе SyncMaster 940UX с интерфейсом USB используются чипы DisplayLink DL-120:

    20:22

    Apple и Microsoft продолжают работу над совместимостью iTunes и Vista:

    18:35

    CeBIT: фотогалерея стенда Lian Li:

    17:58

    ELSA остается верна профессиональным 3D-адаптерам, но не забывает и про игровой сегмент :

    17:48

    CeBIT: ASUS (часть последняя):

    17:26

    Новые детали об AMD RS780, IGP-чипсете c поддержкой DirectX 10 :

    16:36

    Rayservers Cerberus - защищённый ноутбук ценой в 10 тысяч долларов:

    16:09

    Настройщики: vLite v.0.95 Beta:

    16:05

    ASUS: новый ультратонкий монитор ASUS LS201 :

    15:55

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.80:

    15:40

    CeBIT: презентация DirectX10 чипа AMD R600 (обновлено со слайдами):

    15:35

    Scythe Wind Tunnel: «корпус-кондиционер»:

    15:19

    Утилиты: Calculator+ v.0.9:

    15:15

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.318:

    14:50

    Некоторые подробности о ЖК-дисплее ASUS PG221:

    14:39

    Чистильщики: Baku v.2.2.2633:

    14:25

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.15:

    14:00

    «Черный дракон о восьми гигабайтах»: память GeIL Black Dragon для игровых систем:

    13:44

    Веб-браузеры: Opera v.9.20 Build 8746/3648/598 Beta:

    13:35

    CeBIT: cтенды ASRock и abit:

    13:22

    Утилиты: ShellToys XP v.6.0:

    13:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.6.71:

    12:45

    Noise Limit SilentFlux: миниатюрная система водяного охлаждения для процессоров :

    12:43

    Плата форм-фактора DTX на базе AMD 690G - в объективе фотокамеры:

    12:29

    Диагностика: CoreTemp v.0.95:

    12:20

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.328A:

    11:55

    CeBIT: стенд Scythe (новые «ниндзя» и не только):

    11:43

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.328A:

    11:30

    ASUS T83: UMPC с QWERTY-клавиатурой дешевле тысячи долларов:

    11:12

    Поддержка CrossFire будет присутствовать в платах на базе Intel P35:

    11:10

    Диагностика: NextSensor v.2.5.3.0 Build 0318 RC5:

    11:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.67 Build 626:

    10:40

    Линейка доступных источников бесперебойного питания Ultra UPS:

    10:29

    OWC Mercury Pro: недорогой внешний записывающий привод Blu-ray:

    10:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.11.2:

    10:15

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.2:

    09:50

    CeBIT: OCZ демонстрирует гибридный кулер-монстр HydroJet c технологией WayCool:

    09:37

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.0.4:

    09:25

    BenQ P860: компактная фотокамера для серьёзных пользователей:

    09:13

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    08:45

    Новые версии BIOS для видеокарт ASUS:

    08:30

    5 часов — время работы ноутбуков от батарей на процессорах AMD Turion. Обновление мобильной платформы:

    08:24

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 марта):

    08:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 марта 2007 года):

    08:00

    CeBIT. HIPER: блоки питания, корпуса, периферия и немного Penthouse:

    07:03

    Intel: ответ на сообщение о снижении цен на Core 2 Quad :

    06:45

    CeBIT. Zalman: системы охлаждения, корпуса и… 3D-мониторы:

    02:14

    ASUS ASmobile C90S: ноутбук с возможностью лёгкой модернизации:

    01:30

    CeBIT: системные платы Jetway:

    01:00

    CeBIT 2007: системные платы XFX на nForce 680i LT SLI и видеоадаптеры на GeForce 7:

    00:39

    CeBIT: Foxconn и OXCCO – случайно ли созвучие?:

    00:38

    Concurrent Technologies VX 407/04x - одноплатный компьютер с Intel Core 2 Duo и 4 Гб памяти:

    00:04

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