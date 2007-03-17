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    17 марта 2007

    Apple выпустила iTunes 7.1.1:

    23:25

    Мультимедиа: Reaper v.1.827:

    19:00

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.0.787/788:

    18:35

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 998:

    18:10

    Настройщики: Super Utilities v.7.35:

    17:45

    Графика: Amazing Photo Editor v.6.5:

    17:20

    Утилиты: Calculator+ v.0.8:

    16:55

    Чистильщики: Baku v.2.2.2631:

    16:30

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123527:

    16:05

    Чистильщики: WashAndGo v.8.71:

    15:40

    Настройщики: Vista Manager v.1.1.0:

    15:15

    Утилиты: Cain & Abel v.4.6:

    14:50

    Утилиты: Font Frenzy v.1.5.139:

    14:25

    OCZ демонстрирует 1400-МГц модули DDR2-памяти :

    14:23

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.0.169:

    14:00

    CeBIT: стенд Galaxy:

    13:59

    Утилиты: PowerChute Personal Edition v.2.1.0 для Windows Vista:

    13:35

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.1.1:

    13:10

    Запись: Infra Recorder v.0.42.1:

    12:45

    Настройщики: X-Setup Pro v.9.0.100:

    12:20

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.18:

    11:55

    Медиаплееры: WinAmp v.5.34 Build 1178 Beta:

    11:30

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2742:

    11:05

    Утилиты: Foxit Reader v.2.0 Build 1516:

    10:40

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.2.3407:

    10:15

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.1.6:

    09:50

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.1.1:

    09:25

    Мультимедиа: SUPER 2007 Build 22:

    09:05

    CeBIT 2007: карты флэш-памяти и 32-Гб твердотельный накопитель для ноутбуков "Transcend 32GB ExpressCard SSD":

    09:03

    Мультимедиа: Senriska v.0.3 Build 319:

    08:45

    "Лаборатория Касперского": новая статья "Опасность безопасных соединений":

    08:30

    Intel: 45-нм 4-ядерный Harpertown выйдет в конце года?:

    08:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.1 Build 335:

    08:15

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.334.000:

    08:00

    Даты выхода Radeon X2900XTX/ X2900XT/X2900XL: ждать совсем недолго:

    07:16

    У SanDisk становится традицией комплектовать карточки SDHC бесплатными «картоводами»:

    07:07

    CeBIT: еще две системные платы ECS с интегрированными графическими подсистемами:

    06:29

    Samsung: мониторы 961BG, 961GW и технология UbiSync:

    04:14

    Лидеры полупроводниковой индустрии-2006: отчёт iSuppli:

    04:13

    Intel готовит новые процессоры и новые цены в третьем квартале 2007 года :

    02:09

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