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    21 марта 2007

    BeLight выпустила Swift Publisher 2.0:

    23:59

    Одноплатный компьютер Concurrent Technologies PP 421/23x оснащен двумя процессорными гнездами:

    22:44

    Точка доступа WiFi с поддержкой HSDPA, «цветные» GlobeSurfer iCON 7.2 и другие новинки Option:

    22:12

    Флэш-накопители OCZ Technology на CeBIT 2007:

    21:45

    Adobe: CS3 в Mac OS X 10.5 будет работать очень быстро:

    21:05

    CeBIT: cистемы охлаждения Cooler Master:

    21:04

    Карты на базе AMD/ATI R600 будут использовать Theater 200:

    20:39

    Новые Tablet PC: TabletKiosk eo TufTab v7112XT и Sahara TufTab i310XT:

    20:38

    Стенд Cooler Master на CeBIT: корпуса, блоки питания:

    19:58

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.66:

    19:00

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.0.8:

    18:35

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.82.1001:

    18:10

    Toshiba обновляет линейку дисплеев с LED-подсветкой:

    18:07

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.74:

    17:45

    Raytheon создала первый полиморфный процессор:

    17:24

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.11:

    17:20

    Графика: Google SketchUp v.6.0.313:

    16:55

    Plextor PX-DB608AL - как уместить в одном 5,25" отсеке два DVD-рекордера:

    16:38

    Утилиты: TrueCrypt v.4.3:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Trend Micro Anti-Spam Pilot v.3.52:

    16:05

    Интернет и сети: KlipFolio v.4.0.1 Build 5896-6:

    15:40

    Каталогизаторы: EMDB v.0.40:

    15:15

    Attorn BV Hyperdrive4: скоростной твердотельный накопитель на базе DRAM:

    15:02

    Fujitsu Siemens готовит Lifebook P7230 с поддержкой HSUPA:

    15:01

    Мультимедиа: Creative ALchemy v.1.3 для X-Fi:

    14:50

    Антивирусы: Ashampoo AntiVirus v.1.40:

    14:25

    AV-моноблок Philips DCD778 работает с iPod:

    14:04

    A-DATA на CeBIT: накопители SSD, Mickey Mouse и прочие флэшки-мультяшки Disney:

    14:02

    Интернет и сети: Radmin v.3.0:

    14:00

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.11:

    13:35

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.3 RC1:

    13:10

    Обновление прошивки для мыши G5 от Logitech:

    12:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 45:

    12:20

    Запись: Nero v.7.8.5.0:

    11:55

    Файловые обменники: BitComet v.0.85:

    11:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    11:05

    Новые iMac получат новый корпус?:

    10:52

    BenQ FP241W J: 24-дюймовый ЖК-монитор с поддержкой Full HD и входом HDMI:

    10:44

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:40

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    10:15

    AMD: технологии Torrenza + Fusion одновременно = мегаплатформа?:

    09:55

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:50

    Компьютер в клавиатуре Cybernet ZPC-945SL:

    09:46

    Microsoft Wireless Laser Desktop 4000: недорогой комплект мышь/клавиатура для Vista:

    09:32

    Утилиты: AsusUpdate v.7.09.03:

    09:25

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.11:

    09:05

    Новые драйверы для кардридеров Texas Instruments:

    08:45

    Samsung Q1Ultra — следующее поколение ультракомпактных персональных компьютеров:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.100.95 для NVIDIA GeForce 8x00:

    08:30

    Утилиты: @BIOS v.B07.0302.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 марта):

    08:00

    AMD/ATI Radeon X2900 XTX: фото retail-версии, производительность и немного Ruby на десерт:

    07:12

    CeBIT. Gigabyte: материнские платы и системы охлаждения:

    07:08

    SyncMaster 961BF и 961BW: новые мониторы Samsung:

    06:35

    Cyber Snipa Dog Tag: личный знак «компьютерщика»:

    02:05

    CeBIT. Car-PC: быстрым машинам - быстрые компьютеры:

    01:01

    Samsung анонсирует фоторамки с поддержкой Wi-Fi:

    00:28

    57-дюймовые ЖК-мониторы Planar Systems обойдутся покупателям в 17500 долларов:

    00:24

    У Microtune готовы первые в отрасли 1-ГГц кабельные тюнеры, совместимые с домашними сетями MoCA:

    00:08

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