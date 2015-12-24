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    24 декабря 2015

    Biostar также реализует поддержку разгона любых ЦП Intel Skylake на платах с чипсетом Z170: Четыре платы Biostar получили поддержку разгона по частоте BCLK

    23:196

    LG продает в США по 10 000 смартфонов V10 ежедневно: На то, чтобы продать 450 000 смартфонов V10 в США, у LG ушло 45 дней

    22:2512

    Смартфон Oppo A35 засветился в базе данных TENAA: Oppo A35 получил восьмиядерный процессор

    18:15

    Смартфоны Motorola Moto G третьего поколения начали получать обновление Android 6.0, а в скором времени его получат и Moto X Play: Смартфоны Motorola Moto G третьего поколения получают Android 6.0 Marshmallow

    17:475

    Asus видит игроков целевой аудиторией системной платы E3 Pro Gaming V5, построенной на чипсете Intel C232: Asus E3 Pro Gaming V5 совместима с серверными процессорами Intel Xeon E3-1200 v5

    15:4018

    Проект Facebook Free Basics по предоставлению бесплатного доступа в Сеть в Индии был приостановлен местным регулятором: Проект Facebook Free Basics обвиняется в нарушении принципов сетевого нейтралитета

    15:123

    Mozilla планирует создать на основе Firefox OS несколько новых устройств, включая маршрутизатор и планшет: Mozilla перенесёт Firefox OS на новые типы устройств

    14:1611

    Из-за ошибки в программе, начиная с 2002 года, в США досрочно освободили 3200 заключенных: В управлении исправительных учреждений знают об ошибке с 2012 года

    14:1012

    Первые изображения чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 Plus позволяют узнать о дизайне аппаратов: Смартфон Samsung Galaxy S7 получит прямоугольную физическую кнопку

    14:0565

    Google приступает к постройке своего пятнадцатого ЦОД: Google построит ЦОД на месте фабрики Hemlock Semiconductor

    13:513

    Умные часы Samsung Gear S2 будут выпущены в вариантах отделки платиной и розовым золотом: Другие производители уже предлагают подобные варианты своих часов

    13:256

    JmGO View — 3D-проектор с необычным дизайном и ОС Android: Проектор JmGO View покажут на CES 2016

    13:178

    LeTV представила гарнитуру виртуальной реальности Cool1 стоимостью $23: LeTV показала ещё два шлема VR

    12:221

    Компания Nvidia нарушила патенты Samsung, считает судья ITC: Решение судьи ITC не является окончательным

    12:1747

    Представлен Samsung Galaxy A9 — самый крупный из современных смартфонов компании: Смартфон Samsung Galaxy A9 получил шестидюймовый экран

    11:5538

    Специалисты Samsung рассказали, как можно уменьшить DRAM до технологических норм 10 нм : Сотовая структура и воздушные зазоры — ключ к дальнейшему уменьшению технологических норм при выпуске чипов DRAM

    11:477

    Смартфон Xiaomi Mi 5 на свежих изображениях предстал в новом свете: В глаза сразу же бросается очень узкая кнопка Home, в которую должен быть встроен дактилоскопический датчик

    08:357

    К 2019 году в Китае будет 29 фабрик по производству ЖК-панелей: По состоянию на конец 2015 года в стране работает одиннадцать фабрик, при этом десять находятся в процессе строительства, а еще восемь — на стадии планирования

    08:1521

    Смартфоны Ulefone Paris и Paris X получат обновление до ОС Android 6.0: Ulefone Paris и Paris X обновятся в конце первого квартала

    08:08

    Blackview R7 — еще один китайский флагман с SoC Helio P10, 4 ГБ оперативной памяти и Android 6.0 Marshmallow: Его цена пока не сообщается, однако она будет находиться на очень привлекательной отметке, как утверждают источники

    07:3216

    Компания Bluboo начала сотрудничать с автопроизводителем DS Automobiles : DS Automobiles выбрала для сотрудничества в Китае компанию Bluboo

    07:302

    Звонки между Севастополем и остальной частью Крыма перестанут считаться междугородними: Согласно положениям нового приказа №428, проводная телефонная связь в Крыму должна стать дешевле

    07:159

    Роботы Spot изобразили оленей в праздничном поздравлении от Boston Dynamic: Видно, что Boston Dynamic еще есть, над чем работать. Иначе почему роль Сант-Клауса исполнил не Atlas?

    07:0510

    YoCam — 55-граммовая камера с защитой от воды и широкоугольным объективом: Камера YoCam стоит $150

    07:004

    Операторский дрон упал в считанных сантиметрах от четырехкратного обладателя Кубка мира по горнолыжному спорту: Дрон был вовсе не любительским, он принадлежал телевизионной бригаде, которая вела трансляцию

    06:4929

    Пользователи PayPal стали тратить больше: По сравнению с 2011 поток денежных средств вырос на 140%

    06:285

    Предварительные заказы на шлем Oculus Rift начнут принимать уже в следующем году: Можно предположить, что о начале предзаказов объявят на CES 2016, тогда же сообщать и финальную цену устройства

    06:131

    За два дня с момента начала регистрации в США зарегистрировано более 45 000 владельцев дронов: Ожидается, что в этом новогоднем сезоне в США будет продано 400 000 дронов

    00:5110

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