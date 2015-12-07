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    7 декабря 2015

    На Xiaomi подали в суд за нарушение патента в еще не выпущенных смартфонах: Речь идет о выданном американским патентным ведомством патенте №8930719 B2

    22:1922

    Слияние NXP и Freescale завершено: NXP Semiconductors является крупнейшим поставщиком микроконтроллеров общего назначения

    21:06

    Liquid Image начинает продажи носимых камер Ego LS 800, поддерживающих 4G LTE: Цена Ego LS 800 — $400

    20:161

    Amazon Fire HD 8 Reader’s Edition позиционируется как «лучший планшет для чтения»: Планшет Amazon Fire HD 8 Reader’s Edition с кожаным чехлом и годовой подпиской на сервис Kindle Unlimited стоит $250

    19:4510

    По мнению IDC, в 2015 году рынок ПК сократился на 10% и продолжит сокращаться в 2016 году: Хотя в краткосрочной перспективе ожидается сокращение рынка, аналитики испытывают оптимизм относительно стабилизации рынка в будущем

    18:5011

    Следующее поколение смартфонов ZTE Nubia получит сканеры отпечатков пальцев: Смартфон ZTE Nubia с дактилоскопом запечатлён на фото

    15:44

    Microsoft научит Cortana открывать сайты по названию, независимо от наличия ярлыков на главном экране: Microsoft наделяет свой голосовой помощник новыми возможностями

    15:3210

    Моноблок Asus Vivo AiO V220IBUK-N3050 оценен примерно в $687: Начало продаж моноблока запланировано на 11 декабря по цене около $687

    13:057

    Система жидкостного охлаждения процессора Corsair Hydro Series H5 SF предназначена для малогабаритных ПК: Система жидкостного охлаждения процессора Corsair Hydro Series H5 SF стоит $80

    12:2018

    Плата Axiomtek Mano300 на базе SoC Intel Celeron N3150 создана для встраиваемых систем: Axiomtek Mano300 отличается от бытовых плат интерфейсами и возможностями питания

    12:123

    Сетевое хранилище Thecus W5810 работает под управлением Windows: Сетевое хранилище Thecus W5810 рассчитано на пять накопителей

    11:433

    Стали известны основные технические данные APU AMD A10-8780P Extreme: Конфигурация A10-8780P включает четырехъядерный CPU, работающий на частоте до 3,3 ГГц

    11:196

    Смартфон Ulefone Be Touch 3 получил дактилоскопический датчик четвертого поколения: Кнопка имеет новое керамическое покрытие с повышенной чувствительностью, которое отвечает за более качественное распознавание и ускоренную разблокировку

    09:303

    Elephone готовит еще одни умные часы: Новую модель Elephone W2 источники называют «традиционными часами с интеллектуальными функциями»

    09:18

    Pine64 — очередной одноплатный микро-ПК, предлагающий современную платформу Allwinner за $15: ПК Pine64 может оснащаться 1 ГБ ОЗУ

    09:004

    Nvidia готовит улучшенную версию графического ускорителя GeForce GTX 965M: GeForce GTX 965M получит прибавку в частоте GPU

    08:503

    6-дюймовый смартфон Shallots Metal с 4 ГБ оперативной памяти и SoC Snapdragon 810 оценен в $312: В Китае представлены две модификации смартфона Shallots Metal, которые очень сильно отличаются как аппаратными характеристиками, так и ценой

    08:461

    Ford выпускает обновление для автомобильной платформы Sync, которое приносит поддержку Siri Eyes-Free: Ford научила платформу Sync поддержке Siri Eyes-Free

    08:45

    Стали известны характеристики смартфона Lenovo P1 Mini: В Lenovo P1 Mini будет установлен 5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, а также восьмиядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц

    08:308

    Asetek требует от AMD прекращения продаж видеокарт Radeon R9 Fury X из-за нарушения патентов: AMD, возможно, придётся прекратить продажи карт Radeon R9 Fury X в США

    08:151

    Спрос на умные часы TAG Heuer Connected превысил все ожидания производителя: Часы TAG Heuer Connected оказались очень востребованы

    08:007

    Линейка смартфонов Sony Xperia Z6 будет содержать пять аппаратов, а модель Z6 Mini получит 4-дюймовый дисплей и SoC Snapdragon 620: Sony выпустит смартфоны Xperia Z6, Z6 Compact, Z6 Mini, Z6 Plus и Z6 Ultra

    07:2025

    Согласно данным ПО AnTuTu 6.0, самыми производительными SoC на рынке с огромным отрывом являются Apple A9/A9X: Новая версия ПО AnTuTu вывела вперёд платформы Apple

    07:0070

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