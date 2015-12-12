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    12 декабря 2015

    Авиакомпании одна за другой запрещают провоз самобалансирующихся скутеров: Самобалансирующиеся скутеры могут стать причиной пожара

    20:1519

    По подсчетам Digitimes Research, в первом полугодии пользователи TD-LTE составили 34,4% всего числа абонентов 4G LTE: По состоянию на второй квартал 2015 года коммерческая эксплуатация TD-LTE была налажена 59 операторами в 35 странах мира

    19:38

    Системная плата Asus ROG Maximus VIII Hero Alpha оснащена выходами для подключения многоцветных светодиодов: Плата типоразмера ATX построена на чипсете Intel Z170 Express

    19:079

    Появились предположения, что будет выпускать TSMC на новой фабрике в Китае по нормам 16 нм: К моменту начала серийного производства на новой фабрике 16-нанометровый техпроцесс уже войдет в стадию зрелости

    18:16

    Компания Epson начала выпуск ЖК-панелей размером 0,66 дюйма и разрешением 4,41 млн точек для электронных видоискателей: Панель Epson L3FJ63800C характеризуется максимальной в своей категории плотностью пикселей

    18:0211

    Epistar и Opto Tech намерены заняться выпуском инфракрасных светодиодов для систем распознавания радужной оболочки: В системах распознавания радужной оболочки используются инфракрасные светодиоды с длиной волны излучения 810 нм

    16:12

    Даже владельцы смартфонов Apple скоро получат возможность управлять телевизорами Samsung Smart TV благодаря обновлённому ПО Smart View: Samsung рассказала о новой версии ПО Smart View

    16:0662

    Доход Pegatron за год вырос на 21,33%: Всего за последние 12 месяцев компании удалось заработать около 34 млрд долларов

    15:09

    Камера для подводной съемки SeaLife Micro 2.0 выдерживает погружения на глубину до 60 м: Стоит SeaLife Micro 2.0 с 32 ГБ флэш-памяти $500, с 64 ГБ — $550

    14:555

    Hyundai Motor намерена заняться разработкой собственных процессоров и датчиков для беспилотных авто: Hyundai Motor сама разработает датчики и процессоры для своих беспилотных машин

    14:31

    Крупнейший производитель ноутбуков в мире может не выполнить план на 2015 год: Поставки умных часов Apple Watch сокращаются

    14:151

    BenQ будет использовать бренд Zowie в товарах для киберспортсменов: Компания Zowie Gear была основана в 2008 году, в 2010 BenQ и Zowie разработали совместными усилиями первые игровые мониторы серий BenQ XL и BenQ RL

    14:131

    Показатели компании D-Link продолжают ухудшаться: Ноябрь стал самым плохим месяцем за последние полгода

    13:486

    Тестовый смартфон Qualcomm на базе SoC Snapdragon 820 набрал более 130 000 баллов в AnTuTu 6.0: Модель, которая определилась в тестовом пакете AnTuTu, как MSM8996 for arm64, оснащена дисплеем с разрешением 2K, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также камерой с разрешением 21 Мп

    13:3339

    По оценке IHS, к 2019 телевизоры с разрешением 4K появятся в каждой третьей американской семье и в 11% российских домохозяйств: Интересно, что в японских домохозяйствах через четыре года ожидается всего 14% телевизоров с разрешением 4K

    13:105

    Мини-ПК Zotac Zbox MI551 оснащен двумя портами USB 3.1: Основой мини-ПК Zotac Zbox MI551 служит процессор Intel Core i5-6400T

    13:01

    На данный момент заявлены всего семь моделей смартфонов Elephone, которые получат Android 6.0: Производитель утверждает, что в будущем этот список будет расширен

    12:55

    Внутри чехла Apple Smart Battery Case специалисты iFixit обнаружили АКБ ёмкостью 7,13 Вт·ч : Чехол Apple Smart Battery Case получит два балла у iFixit

    12:156

    Microsoft расширила функциональность браслета Band нового поколения: Браслет Microsoft Band научили новым фокусам

    11:57

    Доход Foxconn Electronics за последние 12 месяцев составил 124,28 млрд долларов: Только в ноябре 2015 года компания Foxconn Electronics заработала 15,79 млрд долларов

    11:334

    Блок питания Evga 700B мощностью 700 Вт имеет сертификат 80 Plus Bronze : Срок гарантии на блок питания Evga 700B — три года

    10:57

    Поставки ноутбука Xiaomi с экраном диагональю 12,5 дюйма могут начаться в апреле 2016: Источники из тайваньской цепочки поставок утверждают, что компания отказалась от идеи одновременно выпуска на рынок двух моделей

    10:4610

    Toshiba адресует карты памяти microSD Exceria Pro M401 поклонникам экстремальных видов спорта и любителям приключений: Карты памяти microSD Exceria Pro M401 защищены от воздействия воды, ударов, рентгеновских лучей, высоких и низких температур

    09:003

    Сеть Walmart запустила собственную систему мобильных платежей Walmart Pay: Приложение Walmart Pay доступно в версиях для iOS и Android

    08:002

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