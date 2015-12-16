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    16 декабря 2015

    Обновление встроенного ПО улучшает работу электронного видоискателя полнокадровой камеры Leica SL (Typ 601) : Компания Leica опубликовала встроенное ПО версии 1.2 для камеры Leica SL (Typ 601)

    20:194

    Карты памяти Samsung microSD PRO Plus теперь доступны в модификации объёмом 128 ГБ: Samsung представила карту памяти PRO Plus объёмом 128 ГБ

    19:0850

    Фото дня: смартфон Moto X четвертого поколения: Смартфон Moto X четвертого поколения имеет металлический корпус из цельной заготовки

    18:424

    Карты SIM проекта Google Project Fi могут работать со множеством устройств, но лишь в режиме передачи данных: Google расширила ареал проекта Project Fi

    18:3112

    Sigma выпускает первый в мире защитный фильтр из прозрачной стеклокерамики : К достоинствам стеклокерамики относится ударостойкость

    18:14216

    Firefox 43 — первая 64-разрядная версия браузера Mozilla: Mozilla представила 64-разрядный Firefox

    17:5931

    Ford выведет на дороги Калифорнии первые прототипы беспилотных авто уже в следующем году: В распоряжении Google находится 72 самоуправляемые машины

    17:422

    Представлен смартфон Zopo Color S5.5, который должен относиться к сверхбюджетной ценовой категории : Чтобы заочно отнести смартфон в категорию одних из самых недорогих смартфонов на рынке, достаточно вспомнить смартфоны, которые были представлены за последние пару дней

    17:161

    LG готовит монитор 27UD88 с портами USB-C и 15-дюймовый ноутбук 15Z960 массой 980 г: LG готовит множество любопытных мониторов и очень лёгкий ноутбук

    17:034

    В тестовом режиме запущено подписное онлайн-агентство «Почты России»: Сегодня аудитория российского сегмента сети Интернет составляет 77 млн человек

    16:566

    Apple открыла на Тайване секретную лабораторию, разрабатывающую новые дисплеи: Лаборатория начала работать в этом году

    16:1626

    Видеокарта Sapphire Radeon R9 Fury Nitro получила печатную плату собственной разработки и ещё более габаритную СО: Sapphire представила видеокарту Radeon R9 Fury Nitro

    15:53

    Благодаря обновлённому ПО Pebble Health, часы компании можно использовать в качестве трекеров активности: Pebble обновила ПО Pebble Health

    15:26

    Разработка компании Vayyar наделит смартфоны способностью видеть сквозь стены: Vayyar разрабатывает датчик изображения, использующий радиоволны

    15:086

    Google сделала возможным интеграцию сервиса Android Pay в сторонние приложения: Android Pay можно интегрировать в различное ПО

    14:251

    Toshiba приписывают намерение сократить 7000 рабочих мест и отказаться от разработки телевизоров: Toshiba может прекратить разработку новых моделей телевизоров

    13:03

    По слухам, смартфон Microsoft Lumia 1050 получит камеру разрешением 50 Мп со стабилизированным зум-объективом: Модель Lumia 1050 может оказаться важной вехой в развитии смартфонов Microsoft

    12:2937

    Активные адаптеры Accell DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 поддерживают разрешение 4K Ultra HD и кадровую частоту 60 к/с : Цена переходника Accell DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 — $38

    12:089

    Производитель называет PhotoFast iOS Card Reader самым миниатюрным и универсальным картридером для iOS: Цена PhotoFast iOS Card Reader — $39

    11:4132

    Часы на базе Android Wear получили девять дизайнерских тем от модных брендов: Созданием эти тем занимались дизайнеры знаменитых модных брендов

    10:126

    Смартфон Bluboo X9 будет стоить $149: Вчера производитель опубликовал рекламный ролик смартфона, а также сообщил о том, что продаваться он будет по цене $149

    09:586

    Каждый четвертый телевизор, поставленный на рынок в следующем году, будет иметь разрешение 4K: Что касается телевизоров, в которых используются панели OLED, то их доля в следующем году не превысит 1%

    09:4554

    Аналитик KGI считает, что планшет Apple iPad Air 3 стоит ожидать в ближайшие месяцы, но он не получит поддержку 3D Touch: Планшет Apple iPad Air 3 может не получит новую технологию 3D Touch

    09:307

    Первый смартфон индийской компании Kult оснащен SoC MediaTek MT6735 и 3 ГБ оперативной памяти: Kult 10 работает под управлением Android 5.1 Lollipop, но производитель обещает, что покупатели получат обновление до Android 6.0 Marshmallow

    09:22

    В базе данных GFXBench засветилась мини-версия смартфона Meizu m1 metal: Meizu M57AC Blue Charm Metal примерит на себя звание младшего брата модели m1 metal

    09:20

    По слухам, в следующем году Sony выпустит всего два флагманских смартфона на SoC Snapdragon 820: Обе модели должны быть представлены на CES 2016 в начале следующего месяца

    09:105

    Новый смартфон Asus ZenFone получит платформу Snapdragon 618 и 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон Asus ZenFone оснастят новой SoC Qualcomm

    09:005

    Бюджетный смартфон Lenovo A3910t30 прошел испытания китайского регулятора: Lenovo A3910t30, вероятно, построен на SoC Qualcomm Snapdragon 210

    08:50

    Засветившийся на видео смартфон Samsung Galaxy A9 демонстрирует малую толщину, несмотря на большую АКБ: Смартфон Samsung Galaxy A9 засветился на видео

    08:006

    AMD Radeon Technology Group анонсировала обновления GPUOpen: GPUOpen для игр

    07:30

    Lenovo хвастает приближающимся анонсом смартфона K4 Note: Смартфон Lenovo K4 Note не будет похож на предшественника

    07:204

    Стали известны размеры смартфона Samsung Galaxy A9: Смартфон Samsung Galaxy A9 по размерам будет похож на Galaxy S7 Plus

    07:00

    AOC готовит три новых монитора, среди которых будет модель C3583FQ с 35-дюймовой сверхширокоформатной панелью : AOC готовит мониторы C3583FQ, 2879VF и I2781FH

    07:006

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