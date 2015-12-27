  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 декабря 2015

    В США создан электронно-фотонный микропроцессор: В микропроцессоре интегрировано более 70 млн транзисторов и 850 фотонных компонентов

    13:2891

    Ulefone думает над тем, чтобы снизить количество установленных приложений в своих смартфонах: Владельцам Ulefone BeTouch 3 компания предлагает опробовать новую упрощенную прошивку, которая отличается небольшим размером и всего двенадцатью установленными приложениями

    12:4910

    Zopo Speed 8 может стать первым смартфоном, в котором используется SoC Helio X20: Новый флагманский смартфон появится на прилавках магазинов 24 февраля 2016 в ходе выставки Mobile World Congress 2016

    12:005

    Бюджетный смартфон LG Optimus Zone 3 получит ОС Android Lollipop и поддержку LTE: Смартфон LG Optimus Zone 3 будет лучше предшественика

    08:008

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018