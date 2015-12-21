  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 декабря 2015

    Лаборатория Google X теперь отвечает за робототехнику, проект Project Wing и разработку стратосферных спутников: Лаборатория Google X значительно расширилась

    20:1620

    Производители рассчитывают на значительный рост поставок ПК категории «2-в-1» в 2016 году: В 2016 году новые модели этой категории намерены выпустить такие компании как Asustek Computer, Acer и Lenovo

    20:113

    Специалисты Olympus объединили датчик видимого изображения с датчиком, работающим в ближнем инфракрасном диапазоне: Областями применения комбинированного прибора названы медицинские приборы, средства безопасности и дальномеры

    20:02

    Microsoft Apps — интерактивный каталог всех программ компании для ОС Android: ПО Microsoft Apps позволит выбрать из всех существующих программ компании для ОС Android

    19:426

    Появились предварительные спецификации камеры Sony HDR-AS50 для любителей активного времяпрепровождения: По предварительным данным, камера Sony HDR-AS50 будет оснащена объективом Zeiss

    19:251

    Apple обвиняется в том, что её смартфоны специально переключались в режим мобильного интернета, из-за чего пользователи теряли деньги: Против Apple подан коллективный иск

    19:1035

    В следующем году сервис Apple Music может пополниться музыкальным материалом Hi-Res Audio: Apple Music будет транслировать музыку Hi-Res Audio

    18:4818

    Alibaba полностью возобновила доставку товаров в Крым: Alibaba была вынуждена перенести ряд серверов в Китай, а в перспективе их планируют перенести в Россию

    18:166

    Huawei работает над собственным GPU для будущих однокристальных систем Kirin: Huawei разработает собственный GPU

    18:12

    Apple будет платить компании Ericsson за каждый проданный планшет или смартфон: Ericsson и Apple уладили все патентные споры и подписали лицензионное соглашение

    18:0928

    Следующий смартфон BlackBerry с ОС Android будет дешевле, чем Priv : BlackBerry готовит более доступный смартфон с Android

    17:535

    Робот-пылесос с поддержкой дополненной реальности LG CordZero HOM-BOT Turbo+ будет показан на CES 2016 : Задачи навигации HOM-BOT Turbo+ возложены на двухъядерный процессор

    16:5311

    AMD уже начала поставлять для тестирования платы AM4 и процессоры Bristol Ridge: Весной стоит ожидать анонса новых процессоров и плат AMD

    16:33

    Количество бизнес-приложений IBM MobileFirst for iOS перевалило за 100 : В IBM уже разрабатывают корпоративные приложения для iPad Pro и приложения с поддержкой пера Apple Pencil

    15:3011

    У FAA снова возникли трудности с системой регистрации дронов: FAA может сделать публичными данные зарегистрировавших свои дроны

    15:103

    25 лет назад заработал первый в мире web-сайт: Создателем Всемирной паутины стал британский ученый сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли

    15:0424

    Расширенная гарантия Nexus Protect распространилась и на смартфоны программы Project Fi: Расширенная гарантия Nexus Protect для аппаратов Project Fi стоит дополнительные $5 в месяц

    14:45

    ZTE приписывают намерение разрабатывать собственные процессоры: Ожидается, что наличие собственных процессоров поможет ZTE вернуться в тройку ведущих производителей смартфонов на китайском рынке

    14:123

    Toshiba прогнозирует убытки в размере 4,5 млрд долларов и сокращает 6800 рабочих мест: Отчасти потери можно списать на неблагоприятную экономическую ситуацию

    13:4114

    Intrinsyc предлагает три устройства для разработчиков, основанные на SoC Snapdragon 820: Первый планшет с Snapdragon 820 уже можно купить. За $1000

    13:281

    Системные платы MSI C236A Workstation и MSI C236M Workstation поддерживают процессоры Intel Xeon E3-1200 v5: По словам производителя, платы серии MSI C236 оптимизированы для профессионального и промышленного использования

    13:242

    Дронами Xiaomi можно будет управлять посредством браслетов Mi Band: Xiaomi хочет возложить управление дронами на браслет Mi Band

    13:095

    Антенна Taoglas DCP.5900 размерами 12х12 мм, работающая в диапазоне 5,9 ГГц, предназначена для связи между автомобилями: Общаясь между собой, автомобили могут повысить безопасность движения

    13:031

    Аналитики IHS прогнозируют уверенный рост рынка полупроводниковых решений для зарядных станций электромобилей: Рост рынка в денежном выражении объясняется не только увеличением числа зарядных станций

    12:432

    TP-Link начнёт штурмовать рынок смартфонов с новым брендом Neffos: TP-Link будет выпускать смартфоны под брендом Neffos

    12:389

    В Сети появилось изображение потребительской версии шлема виртуальной реальности HTC Vive: Коммерческий запуск HTC Vive ожидается в апреле следующего года

    12:225

    Летом следующего года в рамках конкурса Hyperloop Pod Competition будут произведены испытания различных прототипов Hyperloop: SpaceX продолжает конкурс Hyperloop Pod Competition

    11:598

    Над камерой iPhone трудятся 800 человек: Apple построила целую рекламную кампанию вокруг камеры iPhone

    10:2058

    Общие продажи Tesla Model S превысили 100 000 машин, но самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf с вдвое лучшим результатом: Tesla Model S запустили в июне 2012 года, для преодоления этой отметки автомобилю понадобилось три с половиной года

    10:039

    iPhone был самым популярным устройством у пользователей Flickr в этом году: Как видно на следующей иллюстрации, первые шесть мест в рейтинге наиболее популярных устройств у пользователей Flickr заняли смартфоны Apple

    09:5013

    Jolla завершила очередной раунд финансирования и продолжит развивать Sailfish OS: Jolla справилась с финансовыми трудностями. Пока что

    08:0012

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB ASUS M8I Monoblock отводит тепло от процессора и регуляторов напряжения на плате Asus Maximus VIII Impact: Водоблок EK Water Blocks EK-FB ASUS M8I Monoblock стоит 113 евро

    08:00

    Новый мини-ПК Asus QM1-C006 оснащается процессором Intel Atom x5-Z8300: ПК Asus QM1-C006 получил 2 ГБ ОЗУ

    07:302

    Cryorig подарит первые экземпляры процессорных охладителей H7 Lumi и Lumi RGB+: Производитель называет Cryorig H7 Lumi и Lumi RGB+ первой попыткой оснастить процессорные охладители светодиодной подсветкой

    07:305

    Philips, испугавшись реакции клиентов, вернула концентратору Hue bridge возможность работы с любыми сторонними лампами: Philips испугулась отзывов клиентов

    07:0019

    В серию QNAP TS-x53A вошли сетевые хранилища с числом отсеков от двух до восьми: Сетевые хранилища серии QNAP TS-x53A имеют средства аппаратного ускорения перекодирования видео и шифрования

    07:001

    Microsoft приобретает компанию Metanautix: Metanautix переходит в распоряжение Microsoft

    06:404

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018