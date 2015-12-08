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    8 декабря 2015

    Crucial начала продажи серверных модулей ОЗУ DDR4 с микросхемами плотностью 8 Гбит: Серверные планки ОЗУ Crucial обеспечиваются ограниченной пожизненной гарантией

    23:48

    Новые трекеры активности Fitbit получат датчики артериального давления и другие новшества: Fitbit оснастит новые устройства новыми датчиками

    21:447

    Emotech Olly — робот-помощник со странной внешностью, способный перенимать у хозяина черты личности: Робот Emotech Olly будет стоить 300-450 долларов

    17:0913

    Часы Gear S2 получат возможность работы с платёжным сервисом Samsung Pay только в следующем году: Часы Gear S2 пока не умеют работать с Samsung Pay

    16:2624

    Твердотельные накопители промышленного класса Adata ISSS332 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Накопители Adata ISSS332 доступны в вариантах с флэш-памятью типа SLC и MLC NAND

    14:37

    Toshiba и Sharp могут объединить бизнес по производству бытовой техники : Toshiba и Sharp могут совместно работать над бытовой техникой

    14:368

    Приложение Samsung S Console Gamepad позволит превратить смартфон и планшет Galaxy View в игровую приставку: Приложение Samsung S Console Gamepad предназначено для Galaxy View

    14:1612

    Нидерландские ученые создали самый маленький в мире датчик температуры, который питается энергией радиоволн беспроводных сетей: Подобные датчики могут быть изготовлены для измерения не только температуры, но и других величин

    14:108

    Проектами, связанными с медициной, в структуре Alphabet будет заниматься подразделение Verily : Alphabet создаёт новое подразделение Verily

    14:07

    В Сеть утекли размеры и компьютерные изображения смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Plus: Габариты Samsung Galaxy S7 должны составить 143,37 x 70,8 x 6,94 мм

    14:0634

    В следующем квартале Intel обещает представить «самый мощный NUC»: Технические данные мини-ПК Skull Canyon пока неизвестны

    13:498

    Графический процессор 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition удалось разогнать до 2202 МГц: Для охлаждения GPU 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition использовался жидкий азот

    13:262

    Миниатюрная модульная камера Mokacam позволяет подключить два дополнительных аккумулятора: Камера Mokacam позволяет подключить экран и дополнительную АКБ

    13:20

    По прогнозу TrendForce, рынок аппаратных и программных средств виртуальной реальности в 2020 году достигнет 70 млрд долларов: Аналитики уточняют, что пока рынок находится на начальном этапе

    13:04

    Начало поставок смартфона Turing Phone перенесено на три месяца: Смартфон Turing Phone найдут своих клиентов только в марте

    12:58

    ОС Android 6.0.1 принесла новые пиктограммы emoji и обновление безопасности : Устройства Nexus стали получать ОС Android 6.0.1

    12:4621

    Смартфоны Samsung Galaxy Note 4 начали получать обновление Android 6.0 раньше срока : О сроках доступности обновления в России источник не говорит

    12:2813

    JDI намерена в 2018 году начать массовое производство панелей OLED для смартфонов Apple : JDI будет выпускать панели OLED для Apple

    11:5910

    Наличие встроенной памяти EEPROM позволяет ЦАП Microchip MCP48FEBXX помнить настройки после выключения питания: Цены на представителей семейства MCP48FXBXX начинаются с $0,49

    11:58

    Установка для душа Hamwells e-Shower позволить сэкономить до 90% воды благодаря системе рециркуляции: Душ Hamwells e-Shower экономит воды, электроэнергию и деньги

    11:4825

    Seagate симметрично ответит на выпуск Western Digital жесткого диска объемом 10 ТБ: Сроком анонса Seagate считается первый квартал 2016 года

    11:4510

    Набор LPC43S67-A70CM Cloud Connectivity Kit адресован разработчикам интернета вещей: NXP и Zentri представили новый набор для создания устройств интернета вещей

    11:08

    Медиацентр Zidoo X5 с выходом HDMI 2.0 и поддержкой 4K HEVC относится к доступному ценовому сегменту: Zidoo X5 является доступным, но не самым функциональным устройством на основе Amlogic S905

    10:502

    Kurv — цифровая гитара без деки, грифа и струн: Чтобы получить Kurv, необходимо внести 120 фунтов стерлингов

    10:307

    HTC отчиталась о лучшем месяце за последние полгода: Компания HTC сообщила о том, что в ноябре этого года ее консолидированная прибыль выросла почти на 15% и составила 313 млн долларов

    09:4215

    Базу данных тестового пакета Geekbench возглавил смартфон Samsung Galaxy S7, в котором используется SoC Snapdragon 820: Этот смартфон смог заработать 2456 баллов при использовании одного ядра и 5423 балла, задействовав все свои процессорные ядра

    09:1815

    Крупнейший поставщик металлических шасси для MacBook, iPhone и iPad отчитался о рекордном месяце: Catcher намеревается продолжать наращивать производственные мощности и в следующем году

    09:004

    Смартфон Lumia 550 с Windows 10 Mobile начал появляться в магазинах: При доступной цене смартфон предложит пользователям офисные приложения, новый браузер Edge, услуги персонального помощника Cortana и так далее

    08:4810

    MediaTek продолжает демонстрировать высокий уровень продаж: По сравнению с ноябрем прошлого года показатели компании увеличились на внушительные 24,9%

    08:40

    TSMC подала заявку на строительство в Китае 300-миллиметровой фабрики и центра НИОКР: В TSMC объясняют намерение построить фабрику и центр НИОКР в Китае стремительным ростом рынка полупроводниковой продукции в этой стране

    08:0011

    Asus обещает для смартфона ZenFone Max почти 1000 часов автономной работы в режиме ожидания: Смартфон Asus ZenFone Max может стать рекордсменом по длительности автономной работы

    08:0020

    Смартфон Gionee P5W доступен в пяти цветовых вариантах: Смартфон Gionee P5W получил SoC MediaTek MT6735

    07:203

    Amazon начала продавать планшеты Fire в Китае по цене на 60% большей, нежели в США: Планшеты Amazon Fire стали доступны в Китае

    07:002

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