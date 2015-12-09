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    9 декабря 2015

    LG Display приписывают намерение начать выпуск панелей OLED для мониторов и ноутбуков: Панели OLED производства LG Display уже можно встретить в умных часах, смартфонах и телевизорах

    19:5123

    Бывшего агента ФБР осудили за присвоение криптовалюты на сотни тысяч долларов: Сотруднику спецслужбы придется вернуть деньги и провести в заключении почти шесть лет

    19:2513

    Специалисты Frost & Sullivan оценили ситуацию на рынке больших данных в России: Российский рынок технологий больших данных пока составляет менее 1% общемирового

    18:455

    Samsung создаст отдельную группу, которая будет заниматься технологиями для сегмента беспилотных автомобилей: Samsung также заинтересовалась рынком беспилотных авто

    18:3812

    По прогнозу Gartner, в умных городах в 2016 году будет 1,6 млрд устройств интернета вещей : Умные здания коммерческого назначения являются передним краем в наступлении интернета вещей

    18:164

    Суперкомпьютер Sequoia IBM BlueGene/Q помог ученым детально смоделировать процессы в недрах Земли: Система на архитектуре IBM Power воссоздала внешнюю оболочку Земли и движение тектонических плит

    17:487

    Операционная система Apple iOS 9.2 доступна для загрузки : Apple выпустила iOS 9.2

    16:1856

    Следующий флагман HTC, который будет работать под управлением Android 6.1, пока фигурирует под именем Perfume: HTC сменит имя для нового флагманского смартфона

    16:041

    Стало известно, какая часть проектов, собирающих деньги с помощью KickStarter, не выполняет свои обещания: Пенсильванский университет проанализировал работу KickStarter

    15:197

    В Швеции создана «энергетическая бумага»: Одной из наиболее перспективных областей применения нового материала ученые считают системы электропитания с использованием возобновляемых источников

    14:529

    Google прекращает продажи смартфона Nexus 6: Смартфон Nexus 6 больше нельзя купить на сайте Google

    14:154

    Новая модификация мини-ПК Asus Chromebox оснащается процессором Intel Broadwell: ПК Asus Chromebox N62 получил CPU Celeron 3205U

    14:021

    Adidas и Parley for the Oceans показали, что обувь можно делать из пластиковых отходов, собранных в океане: Компания Adidas является одним из основателей Parley for the Oceans

    13:4715

    EVGA разогнала GPU видеокарты GTX 970 Hybrid Gaming до 1279 МГц : EVGA представила карту GTX 970 Hybrid Gaming

    13:37

    Google предлагает почувствовать себя дизайнером и создать для маршрутизатора OnHub оригинальный чехол: Google предлагает оригинальные чехлы для роутера OnHub

    13:13

    Mozilla закрывает проект Firefox OS как платформы для смартфонов: Смартфонов с Firefox OS больше не будет

    12:4222

    Кардридер Apple Lightning to SD Card Camera Reader имеет весьма ограниченную функциональность: Кардридер Apple Lightning to SD Card Camera Reader стоит $30

    12:1932

    В сети появились изображения, на которых, как утверждается, запечатлен смартфон Lumia 850: Появление «живых» фото Microsoft Lumia 850 может говорить о скором выходе устройства

    11:128

    Шлем виртуальной реальности HTC Vive поступит в продажу в апреле 2016: В начале следующего года планируется отправка 7 000 единиц HTC Vive разработчикам контента

    10:3310

    Начались продажи чехлов со встроенным аккумулятором Smart Battery Case для смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6s: Чехол со встроенным аккумулятором Smart Battery Case совместим с принадлежностями для смартфона, подключаемыми к разъему Lightning

    10:33116

    Умные часы Bluboo Uwatch доступны по цене $25: Ремешок часов изготовлен из того же фторэластомера, что и ремешок Apple Watch

    10:241

    Смартфон Doogee T6 отличается дизайном боковой панели и аккумуляторной батареей емкостью 6250 мА·ч: Смартфон будет оборудован восьмиядерным процессором Mediatek MT6735 и экраном диагональю 5,5" с разрешением 1280 х 720 пикселей

    10:041

    По слухам, смартфон Xiaomi Mi 5 представят 21 января. Цена стартует с отметки $312: На картинке хорошо видна физическая клавиша Home, в которой будет располагаться дактилоскопический датчик смартфона

    09:368

    В третьем квартале Samsung потратила вдвое больше на приобретение ЖК-панелей: Увеличение объемов закупок объясняется недавним снижением цен на телевизионные жидкокристаллические панели

    09:1615

    Cortana для Android может отключать микрофон смартфона: Учитывая статус бета-версии, присутствие каких-то ошибок, в принципе, не является чем-то из ряда вод выходящим

    09:0314

    Корпуса Corsair Carbide 600Q и Carbide 600C способны вместить пять 140-миллиметровых вентиляторов : Корпуса Corsair Carbide 600Q и Carbide 600C стоят 150 долларов

    09:008

    По слухам, Apple Watch 2 и iPhone 6c представят уже в марте: В продажу Apple Watch 2 поступят в апреле, спустя год после появление на рынке оригинальной модели

    08:5343

    Qualcomm снова грозит штраф. На сей раз он может составить 2,7 млрд долларов: Европейская антимонопольная комиссия подаёт в суд на Qualcomm

    08:005

    Смартфон Lenovo A7010 достаточно сильно отличается от модели A7000 как дизайном, так и параметрами: Смартфон Lenovo A7010 получил дизайн в стиле модели Vibe X3

    07:206

    Samsung инвестирует средства в компанию Baobab Studios, занимающуюся созданием видеоконтента для устройств виртуальной реальности: Samsung вкладывает в студию Baobab Studios

    07:003

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