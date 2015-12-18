  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 декабря 2015

    Назван ключевой компонент стратегии развития Foxconn, и это не выпуск продукции Apple: Foxconn делает ставку на выпуск роботов

    17:2957

    Флэш-накопители VisionTek Pocket SSD с интерфейсом USB 3.0 демонстрируют скорость чтения до 450 МБ/с: Корпуса накопителей VisionTek Pocket SSD изготовлены из алюминиевого сплава

    15:2718

    Начало продаж объектива HD Pentax-D FA* 70-200mm F2.8ED DC AW снова отложено, на этот раз — на апрель 2016 года: Сначала сроком начала продаж объектива HD Pentax-D FA* 70-200mm F2.8ED DC AW был назван март, потом — осень 2015 года

    14:5815

    Apple закрывает Topsy Labs через два года после покупки: Компания Topsy была одним из первых партнеров Twitter

    14:2623

    Microsoft открыла в своём флагманском магазине отдел шлемов HoloLens. Но лишь для разработчиков: Microsoft добавила шлемы HoloLens в ассортимент своего флагманского магазина

    14:252

    Локальная версия магазина Google Play Store для Китая будет запущена уже в феврале: Google запустит китайский Play Store в феврале

    14:018

    Корзина SilverStone FS212 позволяет установить вместо трех оптических приводов дюжину накопителей типоразмера 2,5 дюйма: Корзины SilverStone FS202, FS208 и FS212 изготовлены из алюминиевого сплава

    13:5812

    Специалисты ETRI разработали прозрачные графеновые электроды для панелей OLED: Использование графена позволяет повысить качество изображения

    13:385

    Thermalright Macho Direct — процессорный охладитель с пятью тепловыми трубками и большим вентилятором: Кулер Thermalright Macho Direct стоит 37 евро

    13:344

    Мониторы NEC MultiSync EA305WMi и EA275WMi предназначены для работы с изображениями: В профессиональных монитора NEC MultiSync EA305WMi и EA275WMi используются панели типа IPS

    13:0024

    CM33 — компактный объектив для беззеркальных камер, в который можно вставлять «модификаторы»: Объектив CM33 будет доступен в вариантах с креплениями Fujifilm X, Sony E и Canon M

    12:0713

    Корпус для накопителя типоразмера 2,5 дюйма SilverStone MMS01 выдерживает падения с высоты 1,2 м: Корпус SilverStone MMS01 соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810G и имеет степень защиты IP65

    11:297

    Xiaomi может не выполнить поставленный план по поставкам смартфонов в 2015 году:

    10:418

    Кадровые перестановки в Apple: новым операционным директором стал Джеф Уильямс: адная пресса уже окрестила его «Тимом Куком Тима Кука», подразумевая, что именно он может в будущем занять кресло руководителя Apple

    10:2713

    Продажи смартфона OnePlus X Champagne Edition в Европе стартуют 22 декабря: В этом цвете смартфон был представлен еще осенью, только изначально он был предназначен для продажи только в Китае

    10:161

    Первым смартфоном, в котором будет использоваться SoC Helio X20, должен стать Doogee F7, оцененный в $169: В смартфоне используется дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2560 х 1440 пикселей и технологией Force Touch

    10:021

    По слухам, Xiaomi поднимет стандартную цену на свои новые смартфоны: По этому пути уже проследовали OnePlus, Meizu, Huawei и другие компании, это определенно становится трендом

    09:2810

    26-летний хакер, взломавший iPhone и PS3, за месяц создал самоуправляемый автомобиль у себя в гараже : Хотц утверждает, что Илон Маск уже пригласил его на работу в Tesla Motors, но хакер ответил отказом, добавив, что сообщит ему, когда «уничтожит Mobileye»

    09:1079

    Смартфон Micromax Canvas Pulse 4G получил SoC MediaTek MT6753: Micromax Canvas Pulse 4G предназначен для индийского рынка, но доступен для заказа онлайн

    08:081

    По уточненному прогнозу IDC, поставки устройств носимой электроники в 2019 году превысят 200 млн штук: В ближайшие пять лет поставки носимой электроники будут расти на 28% ежегодно

    08:002

    Razer Cortex: Gamecaster — ПО для потоковой трансляции игрового процесса без лишних сложностей: Razer представила своё ПО для «летсплейщиков»

    08:002

    Швейцарская компания Breitling с полуторавековой историей представила часы с расширенными возможностями Exospace B55 стоимостью $8900: Часы Breitling Exospace B55 стоят почти $9000

    07:259

    Semtech обещает показать на CES 2016 «прорывные» платформы для IoT и беспроводной зарядки: Кроме того, будет представлена платформа «интеллектуальной коммутации питания» Neo-Iso

    07:00

    Смартфон Elephone M3 с платформой MediaTek Helio P10 и ОС Android 6.0 вовсе не будет стоить $100: Смартфон Elephone M3 оценили в $180

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018