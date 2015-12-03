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    3 декабря 2015

    Карманный компьютер Poco на базе Raspberry Pi не заинтересовал потребителей: Со всеми задачами, для которых может понадобиться Poco, прекрасно справляется любой современный смартфон

    18:3115

    Микроконтроллеры Renesas RX130 с поддержкой сенсорного управления предназначены для бытовой электроники: Ознакомительные образцы RX130 уже доступны

    17:58

    Появились предварительные сведения о цене объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro: Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro будет иметь пыле- и влагозащищенное исполнение

    16:0029

    По подсчетам IDC, в третьем квартале 2015 года рынок беспроводных локальных сетей вырос по сравнению с тем же периодом 2014 года всего на 2,1% : Лидером среди поставщиков корпоративного оборудования WLAN остается компания Cisco

    15:06

    Минэкономразвития выступило против штрафов за бесплатный Wi-Fi, однако это мнение вряд ли примут во внимание: Министерство экономического развития Российской Федерации в октябре этого года выступило с критикой проекта, который на данный момент уже передан в правительство

    15:0416

    Браузер Samsung Internet for Gear VR доступен для загрузки: Браузер дает возможность пользователям Samsung Gear VR просматривать онлайновое видео без предварительной загрузки на смартфон

    14:3441

    Платформа для разработчиков MediaTek LinkIt Smart 7688, работающая под управлением OpenWrt Linux, доступна в двух вариантах: Платформа для разработчиков MediaTek LinkIt Smart 7688 предоставляет разработчиками широкие возможности

    14:18

    Начались поставки HGST Ultrastar He10 — первого в мире жесткого диска емкостью 10 ТБ, в котором используется технология PMR: Ultrastar He10 потребляет на 54% меньше мощности, чем жесткие диски PMR, заполняемые воздухом

    13:5515

    Микроконтроллер Toshiba TMPM37AFSQG предназначен для управления электродвигателями: Микроконтроллер Toshiba TMPM37AFSQG упакован в корпус VQFN32 размерами 5х5 мм

    13:264

    Представлены смартфоны Samsung Galaxy A7, A5 и A3 образца 2016 года: В новых Samsung Galaxy A7 и A5 используются восьмиядерные процессоры, а в модели Galaxy A3 — четырехъядерный

    12:5973

    Qualcomm и Xiaomi подписали лицензионное соглашение по 3G и 4G: Компания Xiaomi,основанная в 2010 году, является одним из крупнейших китайских производителей смартфонов

    12:498

    Семейство видеокарт AMD для профессионального применения пополнилось низкопрофильной моделью AMD FirePro W4300: AMD FirePro W4300 оценена в $380

    12:00

    По оценке IDC, в этом году рынок планшетов сократился на 8,1%: Одновременно растут поставки устройств «2-в-1»

    11:4417

    Медиацентр Tronsmart Vega S95 воспроизводит видео 4K с глубиной цвета 10 бит: Своей "всеядностью" Tronsmart Vega S95 обязан используемой SoC

    11:1117

    Российский бренд Dexp выпустит самый крупный смартфон с Windows Phone: Протестированный смартфон работал под управлением Windows Phone, никто не знает, получит ли он обновление до Windows 10 Mobile

    10:3015

    iOS 9 установлена на 70% совместимых устройств: чники отмечают, что скорость перехода на iOS 9 сопоставима со скоростью установки iOS 7 пару лет назад

    10:1222

    Flash Professional переименуют в Adobe Animate CC: Разработчики утверждают, что за последние несколько лет они полностью изменили инструментарий для разработчиков, добавив нативную поддержку HTML5 Canvas и WebGL

    09:538

    По слухам, Surface Phone (NorthStar, Panos's Phone) выйдет в следующем году: В данный момент команда, которая отвечает за семейство Surface, готовит новый флагманский смартфон

    09:3115

    По оценке DRAMeXchange, к 2017 году 1 ГБ SSD будет всего на 11 центов дороже 1 ГБ HDD: За каждый гигабайт SSD в 2012 году покупателям нужно было заплатить 99 центов, в этом году цена снизилась уже до 39 центов

    09:0115

    По мнению аналитиков, TSMC сможет получить 100% заказов на однокристальные системы Apple A10 в 2016 году: В этом году заказы Apple обеспечили TSMC примерно 14% всего дохода

    09:0043

    Parallels продает подразделение Odin американской компании Ingram Micro: Завершение сделки и передача всех активов ожидается до конца этого года

    08:412

    В третьем квартале 2015 года рынок принтеров большого формата по сравнению с прошлым годом сократился на 4%: Аналитики IDC подвели итоги третьего квартала 2015 года на рынке принтеров большого формата

    08:30

    Платформа Lattice Semiconductor iCE40 Ultra Wearable Development Platform предназначена для носимой электроники: Платформа iCE40 Ultra Wearable Development Platform уже доступна для заказа по цене $270

    08:00

    Разработка Kandou позволяет в 5 раз уменьшить число выводов для подключения памяти HBM2: Интерфейс Glasswing с пропускной способностью 1 Тбит/с для связи между кристаллами потребляет менее 1 Вт

    07:3011

    Оборудование Keysight Technologies позволяет тестировать передачу со скоростью до 600 Мбит/с с использованием 4x4 DL MIMO и CA: UXM — мощный инструмент для разработчиков мобильных устройств

    07:00

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