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    14 декабря 2015

    Расследование налоговой сделки Apple с правительством Ирландии будет продолжено в 2016 году: Речь идет об искусственном переносе сроков принятия окончательного решения по политическим мотивам

    22:4632

    Южнокорейские ученые нашли замену OLED и светодиодам на квантовых точках: Исследователям удалось справиться с основной проблемой PeLED

    21:0515

    Nvidia обновит бюджетные мобильные 3D-карты, представив модели GeForce 920MX, 930MX и 940MX: Видеокарты Nvidia GeForce 920MX, 930MX и 940MX получат память GDDR5

    19:356

    Micron собирается купить оставшуюся часть Inotera: Сумма сделки составит примерно 3,2 млрд долларов

    19:341

    Из официальных изображений стало известно, что смартфон Samsung Galaxy A9 получит шестидюймовый экран и АКБ ёмкостью 4000 мА·ч: Смартфон Samsung Galaxy A9 получит поддержку Samsung Pay

    19:1920

    Новые снимки камеры Nikon D5 дают точные данные о ее разрешении: Анонс Nikon D5 ожидается в начале 2016 года

    18:4734

    Microsoft Band 2 Charging Stand — настольная зарядная станция для браслета Band второго поколения: Аксессуар Microsoft Band 2 Charging Stand стоит $20

    18:2010

    Первыми обновление Android 6.0 Marshmallow получат смартфоны Lenovo K3 Note, Vibe X3 и Vibe P1: Стало известно, какие смартфоны Lenovo получат обновление Android 6.0

    18:024

    Вышел предновогодний номер журнала iТоги!: Первый — весенний — номер в следующем году выйдет в середине марта

    17:552

    Gionee пополнит линейку смартфонов M5 моделью M5 Plus: Gionee M5 Plus будет официально представлен 21 декабря

    17:50

    Дрон Secom передаст в охранное агентство снимки правонарушителя: Secom показала свой дрон-охранник

    17:438

    В 2015 году Asustek и Gigabyte сократили поставки системных плат на 10%: В 2016 году наблюдатели ожидают дальнейшее сокращение рынка системных плат

    16:505

    Xiaomi Redmi Note Prime — второй смартфон компании с отметкой «Сделано в Индии»: Xiaomi Redmi Note Prime построен на SoC Qualcomm Snapdragon 410 и работает под управлением Android 4.4

    16:201

    Samsung работает над собственным голосовым помощником для смартфонов и планшетов: Samsung хочет создать собственного виртуального ассистента

    16:118

    Робот для уборки томатов показан компанией Panasonic на выставке International Robot Exhibition 2015 : Компания Panasonic показала на выставке International Robot Exhibition 2015 и другие разработки в области робототехники

    16:0615

    Смартфон LeTV LeMaxPro (X910) с 4 ГБ ОЗУ будет работать под управлением Android 6.0: Смартфон LeTV LeMaxPro (X910) получит 4 ГБ ОЗУ

    16:00

    Внешний накопитель Apacer AC235 доступен в цвете лайм: Накопитель Apacer AC235 оснащён интерфейсом USB 3.1

    15:46

    Дмитрий Медведев высказал идею о принятии правил поведения в Интернете: «Очевидно, что, пока еще не поздно, необходимо не допустить криминализации Интернета»

    13:0034

    В Acer заметили эффект приближения новогодних праздников: Компания корректирует продуктовые линейки, стараясь вывести на передний план продукцию, приносящую больше прибыли

    12:168

    Apple одной из первых закажет у TSMC выпуск полупроводниковой продукции с использованием технологии InFO: TSMC уже разрабатывает второе поколение технологии InFO

    10:5313

    Как на самом деле обстоит ситуация с дронами, которые попадаются на глаза пилотам и диспетчерам: На данный момент имеется всего парочка неподтвержденных сообщений о столкновениях БПЛА с управляемой человеком воздушной техникой

    10:237

    По прогнозу IDC, расходы на интернет вещей в 2019 году приблизятся к 1,3 трлн долларов: Больше всего затрат на внедрение IoT приходится на производство и транспорт

    10:152

    В Неваде открылся дрон-порт Eldorado: На прошлой неделе компания Aerodrome сообщила о начале работы дрон-порта Eldorado, который продолжает строиться

    10:024

    Появились новые фотографии смартфона Xiaomi Mi5: Первая из двух новых фотографий демонстрируют лицевую часть смартфона, а также овальную физическую кнопку Home

    09:452

    Опубликованы все характеристики и цена смартфона Doogee T6 с АКБ емкостью 6250 мА·ч: В продажу устройство поступит в самое ближайшее время по цене около $140

    09:332

    Смартфоны Micromax Canvas Mega и Canvas Mega 4G — мало общего, несмотря на имена: Micromax представила смартфоны Canvas Mega и Canvas Mega 4G

    09:30

    Galax продемонстрировала SSD с интерфейсом PCI Express: SSD Galax HOF привлекают внимание белой печатной платой

    09:262

    Поставки смартфонов за последний год на Тайване впервые снизились : IDC считает, что в следующем году рост поставок смартфонов в регионе составит около 2%

    09:181

    Google научила своё фирменное приложение для iOS работать с технологией 3D Touch: ПО Google для iOS научилось поддерживать 3D Touch

    09:1017

    Tesla Motors представила чехлы для смартфонов Apple: Tesla Motors начала выпускать чехлы для iPhone

    08:5026

    Huawei Watch Kid — умные часы на платформе Android Wear для детей: Huawei Watch Kid будут оснащены слотом для карты SIM

    08:303

    Один из патентов Nintendo описывает устройство, которое может быть оснащено дисплеем Sharp Free-Form: Экран Sharp Free-Form могут получить контроллеры для следующей консоли Nintendo

    08:30

    Роботы Pepper трудятся на железнодорожных вокзалах Франции: Фрация решила дать работу роботам Pepper

    08:10

    Смартфон Blu Life One X стоимостью $150 наделили экраном Full HD, 2 ГБ ОЗУ и ОС Android 5.1: Смартфон Blu Life One X стоит $150

    07:502

    Проект Google Project Sunroof позволяет оценить целесообразность установки дома солнечных панелей: Проект Google Project Sunroof позволит решиться на установку собственных солнечных панелей

    07:203

    Китайские ученые создали систему для управления автомобилем силой мысли: Система предназначена не только для людей с ограниченными физическими возможностями

    07:007

    В Сети появились данные касательно смартфона HP Falcon с платформой Snapdragon 820 и ОС Windows Phone: HP может выпустить флагманский смартфон с Window Phone

    07:001

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