  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 декабря 2015

    При диагонали 35 дюймов разрешение монитора AOC C3583FQ составляет 2560 х 1080 точек: AOC C3583FQ предварительно оценен в 1100 евро

    23:5011

    Samsung готовит к выпуску 12-дюймовый планшет под управлением Windows 10: Samsung SM-W700 и SM-T375 дебютируют уже в следующем году

    20:2055

    В плате ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC для игровых ПК и в плате ASRock E3V5 WS для рабочих станций используется один и тот же чипсет: Платы ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC и ASRock E3V5 WS поддерживают процессоры Intel Xeon E3-1200 v5

    18:573

    Производитель называет UMi Rome X, который оценен в $50, самым доступным на рынке смартфоном с поддержкой 3G в полностью металлическом корпусе: Компания UMi, которая довольно активно представляет новые смартфоны, анонсировала еще одно устройство, получившее название UMi Rome X

    17:5511

    Опубликованы фото смартфона Samsung Galaxy J1 нового поколения: интриги не случилось: Samsung Galaxy J1 нового поколения слеплен по лекалам предшественника

    17:457

    В Сети появились новые изображения и первый видеоролик со смартфоном Xiaomi Mi 5: На новых картинках Xiaomi Mi 5 выглядит практически, как и на прошлом изображении. Отличия заключаются в мелочах...

    15:3213

    Samsung патентует умное кольцо, используемое в паре со смартфоном, планшетом или умным телевизором: Возможности кольца обеспечиваются тем, что в него встроены датчики

    14:5813

    Флэш-накопитель Apacer AH650 оснащен емкостным дактилоскопическим датчиком: Флэш-накопитель Apacer AH650 оснащен интерфейсом USB 3.0

    14:301

    В кубике для настольных игр Luma Dice установлен 21 светодиод: Кубик Luma Dice умеет экономить электроэнергию

    13:4912

    Fitbit может реализовать около 10 млн устройств всего за один квартал: Несколько лет подряд компания Fitbit демонстрирует всплеск продаж в четвертом квартале

    10:541

    В Китае принят спорный антитеррористический закон: Теперь местные телекоммуникационные компании обязаны по запросу передавать правительству любую информацию, включая пароли пользователей

    10:3617

    Elephone начала необычную кампанию по приему предварительных заказов на смартфон P9000: Кампанию по приему предварительных заказов Elephone назвала crowdfunding-мероприятием

    09:432

    Смартфон Huawei KIW-AL20 сертифицирован TENAA, аппарат может быть представлен как Honor 7 Plus: Huawei KIW-AL20

    09:40

    Alibaba инвестирует $1,25 млрд в сервис доставки еды Ele.me: Специалисты считают, что эти инвестиции являются часть долгосрочной стратегии Alibaba, которая называется O2O

    09:211

    Позолоченный смартфон BlackBerry Porsche Design P'9983 предлагается за $2 440: Жителям Вьетнама, где располагается офис Karalux, повезло больше, им он может достаться за $2 220

    09:052

    Материнская плата Asus ROG Maximus VIII Formula для процессоров Intel Skylake: настраиваемая подсветка и гибридная система охлаждения: Asus ROG Maximus VIII Formula построена на чипсете Intel Z170

    08:507

    Планшеты Sunty Q82 и Q72 работают под управлением ОС Windows 10 Mobile: Sunty Q82 и Q72 дают наглядное представление о том, что будут представлять из себя планшеты под управлением ОС Windows 10 Mobile

    08:157

    Основой одноплатного микрокомпьютера JaguarBoard служит процессор Intel Atom Z3735: Компоненты компьютера JaguarBoard расположены на плате размерами 101,9 х 64,5 мм

    08:0013

    Новые данные о смартфоне Samsung Galaxy S6 mini указывают на экран диагональю 4,6 дюйма: Смартфону Samsung Galaxy S6 mini приписывают SoC Snapdragon 808

    07:0024

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018