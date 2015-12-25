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    25 декабря 2015

    Проигрыватель Dune HD SOLO 4K поддерживает разрешение 4K Ultra HD и кодек HEVC (H.265): Проигрыватель Dune HD SOLO 4K оснащен тюнером DVB-T/T2

    18:0539

    Landvo XM100 — пятидюймовый смартфон за $59 с неплохим дизайном: Начало продаж смартфона ожидается в середине января 2016

    17:115

    Представлен объектив Tokina AT-X 14-20 PRO DX: Объектив Tokina AT-X 14-20 PRO DX предназначен для зеркальных камер формата APS-С

    16:008

    Нехватка дорогих 3D-карт на GPU Nvidia сделала их еще дороже: Крупнейшим поставщиком 3D-карт в мире по итогам этого года считается компания Palit Microsystems

    15:0111

    Смартфоны Samsung Galaxy S6 и S6 edge начали получать обновление Android 6.0 beta: Пока новая версия ОС для Samsung Galaxy S6 и S6 edge доступна в Великобритании

    14:2728

    Elan Microelectronics планирует сделать поставки дактилоскопических датчиков массовыми во втором квартале 2016 года: Поставки в небольших количествах начнутся в первом квартале

    14:05

    Samsung снова опровергает слухи об уходе с рынка цифровых камер: Samsung не смогла добиться успеха на рынке цифровых камер, но пока не планирует с него уходить

    13:3113

    Apple требует взыскать с Samsung еще 179 млн долларов: Не только компания Samsung не удовлетворена текущим исходом спора

    12:1477

    Ховерборд ArcaBoard за $19900 может находиться в воздухе до шести минут, после чего его нужно заряжать шесть часов: ArcaBoard — далеко не изящное устройство, в корпусе которого располагаются аккумуляторные батареи и 36 пропеллеров, которые генерируют мощность до 272 л.с.

    10:0739

    Праздничные гирлянды могут ухудшать качество сигнала Wi-Fi: Исследование, проведенное британской компанией Ofcom, обнаружило причину резкого роста количества обращений пользователей к провайдерам с жалобами о плохом сигнале Wi-Fi на новогодние праздники

    09:3826

    В ближайшее время в WhatsApp должны добавить видеозвонки: Соответствующая функциональность станет общедоступной в ближайшие недели

    09:006

    Tesla Motors поздравила всех с праздниками при помощи кроссоверов Tesla Model X: Три кроссовера Tesla Model X при помощи своей светотехники и фирменных дверей устроили необычное представление под музыкальную композицию Wizards In Winter

    08:5110

    Смартфон HTC One X9 может составить ценовую конкуренцию флагманским китайским устройствам: У смартфона нет дактилоскопического датчика, которым оснащен HTC One A9, зато он стоит меньше и имеет более привлекательные характеристики

    08:369

    Смартфон Alcatel OneTouch Idol 4 может получить SoC Snapdragon 652, 3 ГБ ОЗУ и Android 6.0: Смартфон Alcatel OneTouch Idol 4 получит производительную SoC

    08:201

    По слухам, Смартфон Cubot 550 оценен в $170: За эти деньги покупатели получат с неплохим дизайном с довольно средними по сегодняшним меркам характеристиками

    08:151

    Специалисты EPFL разработали технологию печати двух изображений на месте одного на обычном струйном принтере: Чтобы увидеть другое изображение, достаточно повернуть лист на 90°

    08:003

    Смартфон Huawei Mate 8 подвергли разборке: Смартфон Huawei Mate 8, судя по всему, разбирается достаточно несложно

    08:002

    Новые слухи приписывают смартфону UMi Zero 2 десятиядерную платформу и дизайн Apple iPhone: Смартфон UMi Zero 2 может получить 4 ГБ ОЗУ

    07:30

    Каждый пятый смартфон, проданный в третьем квартале, располагал экраном Full HD: Доля смартфонов с экранами Full HD растёт

    07:0014

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