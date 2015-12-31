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    31 декабря 2015

    С Новым годом!: С Новым, 2016 годом!

    23:5927

    Silicon Power Secure G50: флэш-накопитель объемом до 64 ГБ с аппаратным шифрованием данных: Silicon Power Secure G50 шифрует данные по алгоритму AES с длиной ключа 256 бит

    11:305

    Смартфон Ramos M7 выделяется аккумуляторной батареей емкостью 5000 мА·ч: Смартфон Ramos M7 при цене в $200 предлагает покупателям популярную восьмиядерную SoC MediaTek MT6753 с частотой 1,3 ГГц

    09:595

    Опубликованы изображения фотокамеры Panasonic Lumix DMC-TZ80, оснащенной 30-кратным зум-объективом: В оснащение Panasonic Lumix DMC-TZ80 вошел электронный видоискатель

    09:5011

    Смартфон Sony Xperia Z6 Lite может стать шестым представителем линейки Xperia Z6: Sony Xperia Z6 Lite, предположительно, будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 650

    09:459

    Более 200 млн устройств используют Windows 10: В среднем каждый месяц Windows 10 устанавливают на 40 млн совместимых устройств

    09:4121

    Transcend представила технологию SuperMLC, предназначенную для промышленных SSD: Transcend утверждает, что накопители на базе флэш-памяти типа SuperMLC станут отличным выбором для всевозможных промышленных решений

    09:2718

    Apple выплатит 318 млн евро штрафа за недоплаченные в казну Италии налоги на прибыль: Apple согласилась выплатить штраф за налоговые махинации

    09:0045

    Представлен смартфон Smartisan T2, основой которого послужила SoC Qualcomm Snapdragon 808: Smartisan T2 оценен минимум в $385

    08:306

    Первые тесты SoC Snapdragon 652: более 70 000 баллов в ПО AnTuTu: SoC Snapdragon 652 набирает в AnTuTu столько же баллов, сколько и Snapdragon 810

    08:0011

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