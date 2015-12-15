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    15 декабря 2015

    Вторник: день для приобретения смартфона OnePlus X без приглашений: Модель продаж OnePlus X наследует OnePlus 2

    23:554

    В Qualcomm решили не разделяться: Нынешнее устройство компании в Qualcomm считают оптимальным

    20:416

    Корпус Phanteks Enthoo Pro M Window Edition позволяет установить огромное число накопителей: Корпус Phanteks Enthoo Pro M Window Edition стоит 90 евро

    20:302

    ITC отклоняет обращение Nvidia о пересмотре решения в патентном споре с Samsung: В Nvidia намерены обжаловать решение ITC

    20:241

    Компания Samsung подает апелляцию в Верховный суд США, удовлетворение которой освободит ее от необходимости платить Apple 548 млн долларов: В Samsung не хотят платить за скругленные углы

    20:1344

    Dell рассматривает возможность выкупа отслеживающих акций VMware на 3 млрд долларов: Своей целью Dell называет уменьшение долговой нагрузки в первые полтора-два года после сделки

    19:491

    У Intelligent Energy готов прототип топливных элементов для дронов, которые обеспечат запас хода на несколько часов: Intelligent Energy разработала топливные элементы для дронов

    18:564

    Philips заблокировала возможность работы сторонних умных ламп с концентратором Hue bridge: Концентратор Philips Hue bridge получил спорное обновление

    18:3928

    Asus заняла 40% рынка игровых мониторов: Asus является лидером рынка игровых мониторов

    17:539

    Источник перечисляет 15 аппаратов Samsung, которые получат обновление до Android 6.0: Стали известны смартфоны и планшеты Samsung, которые получат Android 6.0

    17:4113

    Фотогалерея дня: смартфон HTC One X9: Появились живые фото смартфона HTC One X9

    17:1111

    Oppomart опубликовал подробные технические характеристики и цену смартфона Xiaomi Mi5: Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, флэш-памяти в смартфоне может быть 16, 64 или 128 ГБ

    16:316

    NASA исследует возможность удалённого управления человекоподобными роботами посредством шлемов PlayStation VR: NASA хочет использовать шлемы PlayStation VR для создания аватаров

    15:288

    Сетевое хранилище Synology DS216 основано на SoC Marvell Armada 385: NAS Synology DS216 поддерживает аппаратное шифрование хранимых данных

    15:159

    Всего за месяц доход MSI вырос почти на 10%: За первые 11 месяцев 2015 года производитель выручил 2,544 млрд долларов

    15:12

    В начале следующего года бренд Honor компании Huawei выйдет на рынок США: Honor вскоре начнёт продажи своих смартфонов в США

    15:08

    Создана взрывоустойчивая оболочка для багажа в самолетах: Тестирование в реальных условиях показало, что материал справляется со своей задачей

    14:4615

    Простое обновление BIOS системной платы позволяет без труда разгонять любые процессоры Intel поколения Skylake: Процессоры Skylake можно разгонять без необходиости покупать семейство K

    14:1921

    Смартфон Actwell D3 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также АКБ емкостью 4200 мА·ч оценен в $99: Смартфон, который будет доступен в различных цветах, поступит в продажу после праздников

    14:062

    По мнению аналитика Morgan Stanley, в нынешнем финансовом году Apple впервые отметит спад продаж своих смартфонов: Аналитик Кэти Хаберти считает, что Apple ожидает спад продаж смартфонов

    13:0235

    Фонд Xprize в рамках программы Shell Ocean Discovery Xprize заплатит 4 млн долларов команде, построившей лучшего глубоководного робота: Программа Shell Ocean Discovery Xprize поможет создать новых роботов для исследования океана

    12:441

    Стало известно, когда и какие смартфоны HTC получат обновления Android 6.0 и Android 6.0.1: Смартфон HTC One M7 не получит Android 6.0

    11:001

    Смартфон LeTV LeMax Pro установил новый рекорд в AnTuTu, набрав более 133 000 баллов: Рекорд продержался недолго, потому как теперь он принадлежит смартфону LeTV Max Pro

    10:318

    Планшет Chuwi Hi12 получил металлический корпус, два полноразмерных порта USB и Windows 10: Поступление в продажу Chuwi Hi12 ожидается в январе следующего года

    10:1114

    FAA опубликовало правила регистрации дронов. Процедура платна, а штраф при нарушении нового закона может достигать 250 000 долларов: FAA опубликовало правила регистрации дронов

    10:0021

    Смартфон InFocus M680 с SoC MTK6753, 2 ГБ и 16 ГБ флэш-памяти оценен в $160: В InFocus M680 применена однокристальная система MTK6753 с восьмиядерным процессором, который работает на частоте 1,3 ГГц

    09:541

    В базе данных GFXBench появился неизвестный смартфон OnePlus, в котором используется SoC Snapdragon 810: Многие источник написали о том, что речь может идти о OnePlus 2 Mini с диагональю экрана 4,6 дюйма

    09:43

    Transcend выпустила карты памяти SDHC100I емкостью 8 и 16 ГБ для промышленных решений: На карты действует двухлетняя гарантия от производителя

    09:333

    Правительство США взялось расследовать инциденты с участием самобалансирующихся скутеров: Самобалансирующиеся скутеры в США на данный момент под пристальным надзором

    09:0010

    В основе механической клавиатуры Sharkoon Shark Zone MK80 RGB могут лежать переключатели Kailh Red, Brown и Blue: Клавиатура Sharkoon Shark Zone MK80 RGB стоит 140 евро

    08:302

    LG может отказаться от смартфона G Flex 3 в пользу преемника модели V10: LG меняет вторую линейку флагманских смартфонов

    08:001

    Партнёры AMD выпустили варианты видеокарт AMD Radeon R9 390 с уменьшенным объёмом памяти: Видеокарту AMD Radeon R9 390 теперь можно купить с 4 ГБ памяти

    07:201

    AMD FX-6330 Black Edition — возможно, последний процессор компании в исполнении AM3+: AMD начала продажи процессора FX-6330 Black Edition

    07:0012

    ZTE показала 6-дюймовый смартфон Axon Max: ZTE Axon Max оснащен камерами разрешением 13 и 16 Мп

    06:15

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